06.09.2019 14:49

Харьков расширяет бизнес-контакты с Бразилией

Представители Харьковского горсовета и харьковских предпринимателей будут принимать участие в бизнес-форуме «Украина-Бразилия», который состоится 18 сентября в городе Куритиба (Бразилия).



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 6 сентября, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщил заместитель директора Департамента международного сотрудничества Александр Кислов. По его словам, участие в бизнес-форуме состоится в рамках визита официальной делегации Харькова в Бразилию с 17 по 21 сентября.

В ходе бизнес-форума харьковчане представят бразильским коллегам свои разработки в таких направлениях, как IT-сфера, машиностроение, пищевая промышленность, сельхозпродукция, медицина, образование и прочее.

«Харьковские предприниматели смогут посетить бразильские предприятия, в том числе расположенные в Куритибе, установить деловые контакты и наладить сотрудничество. Кроме того, в рамках форума представители Ассоциации промышленников штата Парана проведут круглый стол, посвященный инновациям в сферах сельского хозяйства и медицины. Мы надеемся, что это будет плодотворный визит, который позволит развить сотрудничество с бразильскими городами», - отметил Александр Кислов.

Возглавит делегацию Почетный консул Федеративной Республики Бразилии в Харькове Сергей Куцевляк. Как отметила его секретарь Екатерина Чучилина, это будет первый официальный визит представителей Харькова в Бразилию.

По ее словам, харьковчане представят бразильским коллегам ряд интересных проектов, среди которых – программное обеспечение, которое позволяет проводить медицинскую диагностику на дому.

«Это может стать реальным проектом между нашими странами, который поможет врачам Бразилии работать с пациентами в отдаленных районах. Также мы везем несколько интересных украинских IT-разработок в сфере сельского хозяйства. Для бразильцев это очень интересная тема. И конечно, мы планируем развивать туризм. Сегодня в Бразилии очень интересуются нашей страной. В частности, Украину посещает большое количество представителей украинской диаспоры, и Харьков для них тоже интересный город», - подчеркнула Екатерина Чучилина.

Напомним, 4 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького состоялся праздник «Дни бразильской культуры в Харькове», гости которого смогли поближе познакомиться с культурой и боевыми искусствами Бразилии.