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06.09.2019  15:55   

В городе представят образовательный проект для людей с инвалидностью

Тренинг-конференция «Измени к лучшему свою жизнь» пройдет 9 сентября в конференц-зале гостиницы «Харьков Палас» (пр. Независимости, 2).


//city.kharkov.ua
Мероприятие пройдет в рамках социального проекта «Харьков - город талантов», который победил в конкурсе на Общественный бюджет (бюджет участия) города.
 
Проект стартовал 31 июля. Автор инициативы - общественная организация «Червона Рута». Цель проекта – помочь людям с инвалидностью адаптироваться в обществе, раскрыть их способности, научить интересным и прибыльным профессиям, чтобы они могли себя обеспечивать. Для этого участники проекта изучат искусство фотографии, фотошопа, кинематографа. 
 
9 сентября в рамках проекта психологи и тренеры одного из центров психологического здоровья проведут тренинг на тему: «Цель, дисциплина, достижения, результат». Также в нем примут участие заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан и директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова. 
 
Участники проекта смогут пообщаться с присутствующими и рассказать о результатах, которых они достигли.
 
Начало мероприятия - в 11:00.
 
Отметим, проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  образовательный проект, люди с инвалидностью, харьков
 
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