06.09.2019 15:55

В городе представят образовательный проект для людей с инвалидностью

Тренинг-конференция «Измени к лучшему свою жизнь» пройдет 9 сентября в конференц-зале гостиницы «Харьков Палас» (пр. Независимости, 2).



//city.kharkov.ua

Мероприятие пройдет в рамках социального проекта «Харьков - город талантов», который победил в конкурсе на Общественный бюджет (бюджет участия) города.

Проект стартовал 31 июля. Автор инициативы - общественная организация «Червона Рута». Цель проекта – помочь людям с инвалидностью адаптироваться в обществе, раскрыть их способности, научить интересным и прибыльным профессиям, чтобы они могли себя обеспечивать. Для этого участники проекта изучат искусство фотографии, фотошопа, кинематографа.

9 сентября в рамках проекта психологи и тренеры одного из центров психологического здоровья проведут тренинг на тему: «Цель, дисциплина, достижения, результат». Также в нем примут участие заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан и директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова.

Участники проекта смогут пообщаться с присутствующими и рассказать о результатах, которых они достигли.

Начало мероприятия - в 11:00.

Отметим, проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета.