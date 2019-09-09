09.09.2019 10:28

Приют для животных объявляет конкурс детского рисунка

КП «Центр обращения с животными» проводит конкурс детского рисунка «Они хотят домой!», посвященный бездомным животным, которые содержатся в приюте.



// city.kharkov.ua

В конкурсе могут принять участие все желающие школьники. Работы можно привезти в приют (пр. Гагарина, 358) или прислать по почте. Также рисунки можно привезти вместе с экскурсией. Центр обращения с животными приглашает детей на экскурсии, чтобы они увидели, как работает приют, и могли пообщаться с животными (телефоны для записи: (067)920-79-04, (050)786-79-55, (057)754-97-12).

Прием рисунков продлится до 6 октября. Присланные работы разместят на странице предприятия в сети «Facebook». Победят авторы рисунков, которые соберут больше всего лайков. Голосование пройдет с 9 по 15 октября.



Награждение победителей и призеров конкурса состоится 20 октября. Дети получат подарки и дипломы. Лучшие работы разместят на информационных стендах КП «Центр обращения с животными» в pet-friendly дворе по ул. Библика.



«К нам на экскурсии очень часто приезжают школьники, и они почти всегда привозят множество рисунков, связанных с домашними и бездомными животными. Мы понимаем, что их нельзя сложить в стопочку и забыть. Люди должны видеть эти работы и прочувствовать отношение детей к животным. Вспомнить, как это было, когда они сами были маленькими и хотели забрать домой одинокую кошечку или собачку. И, возможно, кто-то захочет забрать из приюта животное, которому так не хватает любви», - подчеркнули в приюте.

На предприятии отметили, что лучшие детские рисунки, которые они собрали в предыдущие годы, уже украсили информационные стенды в pet-friendly дворе.