09.09.2019 15:49

В Харькове людей с инвалидностью обучат прибыльным профессиям

Тренинг-конференция «Измени к лучшему свою жизнь» для людей с ограниченными возможностями состоялся сегодня, 9 сентября, в гостинице «Харьков Палас».



//city.kharkov.ua

Мероприятие прошло в рамках социального проекта «Харькова - город талантов», который стал одним из победителей в конкурсе на участие в Общественном бюджете. Автор инициативы - общественная организация «Червона Рута». Участниками проекта стали 50 людей разного возраста, среди которых инвалиды-колясочники и люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Проект стартовал 31 июля. В течение 2,5 месяцев они будут изучать искусство фотографии и фотошопа, а также учиться снимать и монтировать видеоролики.

По словам руководителя проекта Оксаны Бакуменко, главная цель инициативы – помочь людям с инвалидностью адаптироваться в обществе, а также освоить интересную и прибыльную профессию. «Наши профессиональные фотографы не только научат ребят этому ремеслу, но и расскажут, как можно продавать свои работы через социальные сети. Кроме того, мы привлекаем к участию в проекте спонсоров, которые могут предложить реальную работу. Сегодня я вижу, как у участников горят глаза, им интересно это, и они делают большие успехи», - отметила Оксана Бакуменко.

Участников проекта приветствовала заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и защиты населения Светлана Горбунова-Рубан. Она отметила, что городская власть уделяет особое внимание реализации в Харькове инклюзивных проектов, продолжая активную работу по адаптации школ и учреждений культуры для людей с инвалидностью.

«С этими людьми будут также работать психологи, что очень важно. И я уверена, что все участники, которые смогут здесь получить соответствующие знания и профессиональные навыки, будут настроены в дальнейшем сделать их основной для своего трудоустройства и получения дохода. Таким образом, в этом проекте заложено очень много составляющих, и надеемся, все они будут успешно реализованы», - подчеркнула Светлана Горбунова-Рубан.

В числе участников школы – харьковский паралимпиец по армрестлингу Николай Татевосян. На его счету - 6 кг медалей. Сегодня, говорит спортсмен, решил освоить и творческую профессию.

«Я в детстве увлекался фотографией, тогда, правда, фотоаппараты были еще черно-белые, сегодня решил продолжить это хобби. На этих занятиях я уже много интересного и нового почерпнул и даже не думал, что фотошоп такой многогранный», - отметил Николай Татевосян.

Завершится обучение в октябре. По окончании занятий все участники получат соответствующие сертификаты. В дальнейшем организаторы планируют расширить проект и привлечь к занятиям фотографией еще и старшеклассников с инвалидностью.

Отметим, проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета.