10.09.2019 12:14

Харьков передал Ченстохове полномочия главы Ассоциации городов-обладателей Приза Европы (ФОТО)

Делегация Харьковского городского совета приняла участие в заседании Генеральной Ассамблеи Ассоциации городов-обладателей Приза Европы, которое состоялось 6 сентября в городе Сегеде (Венгрия).



//city.kharkov.ua

В заседании приняли участие вице-председатель подкомитета по вопросам Приза Европы ПАСЕ Кестутис Масиулис, представители муниципалитетов городов Санкт-Пельтен (Австрия), Сан-Себастьян (Испания), Альтеттинг, Дармштадт, Мюльгайм-на-Руре, Шварценберг (Германия), Ченстохова, Гдыня (Польша), Анкара (Турция), Сегед, Тата (Венгрия), Ивано-Франковск (Украина). Тема прошедшей встречи: «Умные города: что это значит для нас». В ходе заседания города-члены Ассоциации презентовали свои стратегии развития концепции «Smart City» и обменялись опытом и лучшими практиками в этом направлении.

Также в рамках ассамблеи, в связи с истечением срока председательства, был назначен новый президент Ассоциации городов-обладателей Приза Европы. Им стал мэр польского города Ченстохова Кшиштоф Матиящик, который сменил на этом посту Харьковского городского голову Геннадия Кернеса. При этом Геннадий Кернес, а также мэр Альтьоттинга Герберт Хофауэр были избраны вице-президентами Ассоциации городов-обладателей Приза Европы. Напомним, Геннадий Кернес возглавлял Ассоциацию две каденции подряд, с 2015 по 2018 год.

Кроме того, Генеральная Ассамблея согласовала Почетного консула Грузии в Харькове Александру Чихладзе на посту председателя Постоянного представительства Ассоциации городов-обладателей Приза Европы в Украине. Отметим, это обособленное подразделение, которое осуществляет представительство интересов Ассоциации на территории Украины и оказывает содействие распространению европейских ценностей и развитию международного сотрудничества между городами.

Также в рамках Генеральной Ассамблеи прошло молодежное заседание на тему «Умные города: роль молодежи в построении городов будущего», в котором приняли участие представители Молодежного совета при Харьковском городском голове.