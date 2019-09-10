Этно-пати в Литмузее Харьков отметит юбилей Котляревского

10.09.2019 14:36

Этно-пати, посвященная украинской культуре XVIII века, пройдет в Харьковском литературном музее 14 сентября.

Мероприятие пройдет с 18:00 до 22:00, вход бесплатный.

В интерактивной программе задействованы сюжетные элементы поэмы Ивана Котляревского «Энеида».

«Этно-пати» станет редкой возможностью окунуться в атмосферу культуры Украины XVIII века, - обещают организаторы мероприятия. - Гости смогут почувствовать ее через кухню, одежду, игры, песни, танцы, которые были в те времена. Гвоздь программы - аутентичные слобожанские костюмы из частных коллекций. Хедлайнер мероприятия - этно-рок группа «Яри».

Первые часы «Этно-пати» будут посвящены разнообразным развлечениям. Так, на «Старосветском банкете по Энеиде» гости мероприятия смогут узнать, как приготовить аутентичные блюда по уникальным рецептам, найденным в архивах. А на одном из мастер-классов «Модного шпацира» научатся вязать традиционный головной убор украинских женщин - намитку. Каждый желающий сможет принять участие в играх, которые были описаны на страницах поэмы или созданы сотрудниками Литмузея по мотивам произведения.

«Этно-пати» является частью форума-семинара «Девять жизней традиции», который основали организаторы Всеукраинского фестиваля вертепов «Вертеп-фест».

«Форум посвящен обмену опытом в сферах изучения и продвижения народных традиций. Он соберет энтузиастов из разных уголков Украины, заинтересованных в необходимости не только хранить, но и популяризировать особенности культурного наследия каждого из регионов. А «Этно-пати» - это яркая составляющая семинара, призванная продемонстрировать его участникам возможности популяризации традиций, а всем харьковчанам - красоту, музыкальность и обаяние нашего культурного наследия», - рассказали организаторы.

Идея «Этно-пати» появилась из финального мероприятия «Вертеп-Феста 2019» - «Етновечорниць». Они собрали в своей локации более шестисот человек - представителей коллективов III Всеукраинского фестиваля вертепов из разных регионов Украины, к которым присоединились представители восьми этнических сообществ нашего города. Такой формат фольклорного праздника имел огромный успех, но это было закрытое мероприятие - исключительно для участников «Вертеп-феста». На этот раз на мероприятие приглашают всех желающих.

Программа «Этно-пати»:

С 18:00 до 20:00 - мастер-классы и игры.

В рамках «Модного шпацира» состоятся:

- мастер-класс по современному использованию традиционной одежды;

- мастер-класс по вязанию намиток.

«Старосветский банкет по Энеиде» включает:

- приготовление старинных блюд на огне;

- знакомство с меню со страниц «Энеиды».

Игры:

- Карточные развлечения;

- «Панас»;

- «Тісна Баба»;

- «Рай. Пекло»;

- «Кордони: «свій» - «чужий».

Гости услышат старинную музыку и увидят танцы.

С 20:00 до 22:00 состоится концерт этно-рок группы «Яри».