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10.09.2019  15:03   

Стартует инновационный проект «Школа будущего управленца»

Для педагогических работников города Харькова объявлен набор в «Школу будущего управленца».


// city.kharkov.ua

Проект направлен на создание условий для саморазвития и профессионального роста будущих руководящих кадров, раскроет особенности работы администрации образовательных учреждений, ознакомит с перспективным управленческим опытом учебных заведений города.

Участие в семинарах является добровольным.

Для регистрации необходимо оформить регистрационную карточку-заявление и отправить ее на электронный адрес: nmpc@kharkivosvita.net.ua.

Регистрация продлится до 30 сентября включительно. Школа начнет работу с 1 октября.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  школа управленца, харьков
 
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