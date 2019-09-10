Стартует инновационный проект «Школа будущего управленца»

Для педагогических работников города Харькова объявлен набор в «Школу будущего управленца».
Проект направлен на создание условий для саморазвития и профессионального роста будущих руководящих кадров, раскроет особенности работы администрации образовательных учреждений, ознакомит с перспективным управленческим опытом учебных заведений города.
Участие в семинарах является добровольным.
Для регистрации необходимо оформить регистрационную карточку-заявление и отправить ее на электронный адрес: nmpc@kharkivosvita.net.ua.
Регистрация продлится до 30 сентября включительно. Школа начнет работу с 1 октября.
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