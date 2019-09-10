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10.09.2019  14:49   

В Харькове пройдет семейный форум

II Харьковский семейный форум состоится 15 сентября в гостинице «Харьков Палас» (пр. Независимости, 2).


//city.kharkov.ua
Как сообщил сегодня, 10 сентября, директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, мероприятие будет посвящено проблемам развития и становления семьи. В рамках форума выступят квалифицированные психологи и врачи, которые поделятся своими наработками в сфере медицины, образования, педагогики и пр.
 
«Гости мероприятия смогут принять участие в мастер-классах и панельных дискуссиях, посвященных различным проблемам, в том числе как бороться с вредными привычками и преодолевать семейные конфликты. То есть все, кто хочет развивать свою семью, найдут много нового для себя», - подчеркнул Алексей Чубаров.
 
Он отметил, что в прошлом году семейный форум прошёл в городе впервые и получил много положительных отзывов. 
 
Цель форума - популяризация семейных традиций и ценностей на принципах партнерства и взаимоуважения, осознанного отцовства, а также привлечение общественности к решению социальных вопросов семьи.
 
Мероприятие будет проходить с 10:00 до 19:00. Вход - свободный. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  семейный форум, харьков
 
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