10.09.2019 14:49

В Харькове пройдет семейный форум

II Харьковский семейный форум состоится 15 сентября в гостинице «Харьков Палас» (пр. Независимости, 2).



//city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 10 сентября, директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, мероприятие будет посвящено проблемам развития и становления семьи. В рамках форума выступят квалифицированные психологи и врачи, которые поделятся своими наработками в сфере медицины, образования, педагогики и пр.

«Гости мероприятия смогут принять участие в мастер-классах и панельных дискуссиях, посвященных различным проблемам, в том числе как бороться с вредными привычками и преодолевать семейные конфликты. То есть все, кто хочет развивать свою семью, найдут много нового для себя», - подчеркнул Алексей Чубаров.

Он отметил, что в прошлом году семейный форум прошёл в городе впервые и получил много положительных отзывов.

Цель форума - популяризация семейных традиций и ценностей на принципах партнерства и взаимоуважения, осознанного отцовства, а также привлечение общественности к решению социальных вопросов семьи.

Мероприятие будет проходить с 10:00 до 19:00. Вход - свободный.