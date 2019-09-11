11.09.2019 12:31

В Индустриальном районе установили мемориальную доску воину-афганцу (ФОТО)

Мемориальную доску в честь участника боевых действий, погибшего в Афганистане, Валерия Несчастного установили сегодня, 10 сентября, на здании школы №75 (ул. Шарикова, 46), где он учился.



//city.kharkov.ua

В церемонии приняли участие мать погибшего героя Евгения Несчастная, заместитель председателя Администрации Индустриального района Елена Великанова, председатель Харьковского городского союза ветеранов Афганистана Виктор Борзов, ветераны-афганцы, учащиеся школы и жители района.

«Афганистан для тысяч украинских семей принес горе. Погибшие сыны Украины могли бы стать хорошими мастерами, учителями, врачами, юристами, учеными, но чужая война отобрала у них такую возможность. Но мы помним о них и никогда не забудем», - отметила Елена Великанова.

Память павших героев почтили минутой молчания.

Справка. 21 октября 1987 самолет АН-12БК столкнулся на взлете с вертолетом Ми-24 над аэродромом в Кабуле. В результате авиакатастрофы погибли 18 человек, в том числе и Валерий Несчастный.