В Индустриальном районе установили мемориальную доску воину-афганцу (ФОТО)

Мемориальную доску в честь участника боевых действий, погибшего в Афганистане, Валерия Несчастного установили сегодня, 10 сентября, на здании школы №75 (ул. Шарикова, 46), где он учился.
Чтобы день прошел конструктивно и принес вам массу возможностей, звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Сегодня на всеукраинском уровне отмечается 125-летие со дня рождения Александра Довженко – писателя, кинорежиссера, художника.
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