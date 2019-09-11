Главная Новости Общество В Индустриальном районе установили мемориальную доску воину-афганцу (ФОТО)
11.09.2019  12:31   

В Индустриальном районе установили мемориальную доску воину-афганцу (ФОТО)

Мемориальную доску в честь участника боевых действий, погибшего в Афганистане, Валерия Несчастного установили сегодня, 10 сентября, на здании школы №75 (ул. Шарикова, 46), где он учился.


//city.kharkov.ua
В церемонии приняли участие мать погибшего героя Евгения Несчастная, заместитель председателя Администрации Индустриального района Елена Великанова, председатель Харьковского городского союза ветеранов Афганистана Виктор Борзов, ветераны-афганцы, учащиеся школы и жители района.
 
«Афганистан для тысяч украинских семей принес горе. Погибшие сыны Украины могли бы стать хорошими мастерами, учителями, врачами, юристами, учеными, но чужая война отобрала у них такую возможность. Но мы помним о них и никогда не забудем», - отметила Елена Великанова.
 
Память павших героев почтили минутой молчания.
 
Справка. 21 октября 1987 самолет АН-12БК столкнулся на взлете с вертолетом Ми-24 над аэродромом в Кабуле. В результате авиакатастрофы погибли 18 человек, в том числе и Валерий Несчастный.
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  мемориальная доска, несчастный, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.09 Образование Знаменитому учителю математики открыли мемориальную доску 22.08 Общество В Харькове открыли мемориальные доски Юрию Гуровому и Владимиру Реусову (ФОТО) 14.06 Общество В Харькове будет увековечена память Юрия Шрамко
 
 

Видео

Реперка Alyona Alyona випустила актуальний хіт про булінг. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 