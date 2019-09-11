Мемориальную доску погибшему евромайдановцу открыли в Харькове

11.09.2019 09:01

Барельеф Игоря Толмачева установили на здании физико-технического факультета Каразинского университета, віпускником которого он являлся

Общественный активист, организатор и координатор Евромайдановского и волонтерского движения в Харькове погиб 22 февраля 2015 в результате теракта у Дворца спорта во время Марша достоинства.

Почтить память Игоря Толмачева и открыть памятный знак к корпусу физико-технического факультета ХНУ им. Каразина пришли его друзья и коллеги, представители общественных и волонтерских организаций Харьковщины.

«Игорь был хорошим ученым и хорошим человеком, настоящим патриотом, - отметил ректор Каразинского университета Виль Бакиров. - В нашем университете уже есть памятная доска нашим выпускникам, погибшим в АТО. И сегодняшнее событие - важное и печальное одновременно. Ведь меньше всего хочется открывать памятные знаки нашим выпускникам, которые преждевременно уходят из жизни. Но мы должны помнить их и быть благодарными. Как и тысячам героев, которые и сегодня защищают нашу свободу».

Игорь Толмачев всегда занимал активную гражданскую позицию: поддержал Оранжевую революцию, стал активистом Революции Достоинства, принимал участие в акциях общественного волеизъявления в Киеве и Харькове, помогал в становлении Налогового майдана, был членом координационного совета Евромайдана в Харькове, секретарем общественного штаба обороны Харькова. 24 февраля 2015 года за гражданское мужество, патриотизм, самоотверженное служение украинскому народу награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).