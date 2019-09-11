11.09.2019 12:03

В Харькове среди подростков провели квест о вреде наркотиков

Квест «Наркотики? Не моя тема!», посвященный проблеме наркомании, провели для подростков в Харькове.



// city.kharkov.ua

В нем приняли участие около 100 подростков, в числе которых и те, кто уже находится под пристальным вниманием полицейских. Участники были разбиты на 10 команд, квест проходил в виде игры на 10 локациях. Мероприятие прошло в рамках кампании по борьбе с наркоманией.

По словам организаторов квеста, в игровой форме легче достучаться до молодежи, рассказать им об опасности и предупредить о последствиях той или иной зависимости.



«Когда они играют - они лучше запоминают, и в этом эффект. Тренинг, конечно, тоже полезен, но квесты подобного плана - это и отдых, и обучение, и получение навыков. Перед ребятами мы ставили вопросы, связанные с профилактикой наркомании, например, как передаются социально опасные инфекции, ВИЧ, гепатиты и прочее, в чем выражается наркомания», - рассказал представитель благотворительного фонда Владимир Казусь.



В ходе игры участникам с помощью тематических заданий рассказали о правах ребенка, оказании первой медицинской помощи, методах контрацепции, путях заражения СПИДом, правилах дорожного движения и прочее. Кроме того, в этом году организаторы квеста сделали акцент и на предупреждении детского суицида.

«Мы поставили командам задачу нарисовать альтернативу тем негативным мыслям, которые могут привести к суициду. Ведь очень много полезного, интересного есть в жизни, и не надо думать о грустном, а нужно жить максимально ярко», - отметила модератор квеста Екатерина.



Как сообщила заместитель директора Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алина Помазан, квест, посвященный теме вреда наркотиков, проводится в городе уже не первый раз и будет проводиться в дальнейшем.



«Это традиционное для Харькова мероприятие, которое мы проводим с нашими партнерами регулярно. Но сегодня, в рамках кампании по борьбе с наркоманией, город ставит все новые задачи по увеличению, масштабированию профилактических мероприятий для молодежи», - подчеркнула Алина Помазан.



По словам организаторов, итоги анкетирования, которое они проводят после подобных мероприятий, свидетельствуют о том, что уровень осведомленности подростков на поднимаемые в квестах темы существенно повышается.