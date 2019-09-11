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11.09.2019  14:03   

Всеукраинский фестиваль уличных культур пройдет в Харькове

С 20 по 22 сентября Харьков принимает Всеукраинский фестиваль хип-хоп культуры «BREAKIDZ».


// city.kharkov.ua

В соревнованиях по разным направлениям хип-хоп и уличной культуры примут участие спортсмены от 5 до 21 года.

Так, 20 сентября в «Брейк-данс центре» (ул. Молочная, 11) для всех желающих приглашенные гости фестиваля проведут мастер классы. Начало мероприятия – в 15:00.

21 сентября на 3-м этаже Харьковского национального академического театра оперы и балета пройдут отборочные баттлы между участниками в разных направлениях (начало - в 9:00).

22 сентября в «Брейк-данс центре» состоится Всеукраинский брейкинг-форум «УБФ/UBF» (начало - в 9:00). А в Урбан-парке (ул. Пушкинская) пройдет фото- и видео-съемка.

В 16:30 на площадке перед ХНАТОБом начнутся финальные соревнования спортсменов, в которых примут участие 14 приглашенных команд и 2 команды, прошедшие отбор накануне.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  фестиваль, харьков
 
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