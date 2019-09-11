Всеукраинский фестиваль уличных культур пройдет в Харькове

С 20 по 22 сентября Харьков принимает Всеукраинский фестиваль хип-хоп культуры «BREAKIDZ».
В соревнованиях по разным направлениям хип-хоп и уличной культуры примут участие спортсмены от 5 до 21 года.
Так, 20 сентября в «Брейк-данс центре» (ул. Молочная, 11) для всех желающих приглашенные гости фестиваля проведут мастер классы. Начало мероприятия – в 15:00.
21 сентября на 3-м этаже Харьковского национального академического театра оперы и балета пройдут отборочные баттлы между участниками в разных направлениях (начало - в 9:00).
22 сентября в «Брейк-данс центре» состоится Всеукраинский брейкинг-форум «УБФ/UBF» (начало - в 9:00). А в Урбан-парке (ул. Пушкинская) пройдет фото- и видео-съемка.
В 16:30 на площадке перед ХНАТОБом начнутся финальные соревнования спортсменов, в которых примут участие 14 приглашенных команд и 2 команды, прошедшие отбор накануне.
Сегодня у вас меньше шансов совершить ошибку или сделать глупость. Однако не рассчитывайте на быстрый результат: окружающие способны долго тянуть с решением любого вопроса, взвешивая все «за» и «против».
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Православные сегодня отмечают Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
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