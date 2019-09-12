В Муниципальном центре культурных инициатив состоится День открытых дверей

Муниципальный центр культурных инициатив (ул.Скрипника, 7) приглашает взрослых и детей на День открытых дверей, который пройдет 14 сентября.
В программе мероприятия - знакомство с работой центра и руководителями творческих коллективов, а также концертная программа.
Перед гостями выступят лауреаты всеукраинских и международных фестивалей: хореографический театр «Росинка», театр-студия «Старт-Арт», вокальная студия «Зоряночка», народный ансамбль «Родная песня», молодежный театр юмора «Абзац», студия танца «Мипарти», детско-юношеская цирковая студия «Старый цирк».
Начало - в 15:00.
Чтобы день прошел продуктивно, звезды советуют уходить от любых попыток окружающих втянуть вас в дискуссию, а тем более в спор. Лучше всего вообще заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми.
Ясной погодой нас этот день не порадует – облака закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно в сентябре в Гарвардском университете вручают так называемую Шнобелевскую премию, присуждаемую за самые необычные и нелепые научные открытия.
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