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12.09.2019  17:31   

В Муниципальном центре культурных инициатив состоится День открытых дверей

Муниципальный центр культурных инициатив (ул.Скрипника, 7) приглашает взрослых и детей на День открытых дверей, который пройдет 14 сентября.


// city.kharkov.ua

В программе мероприятия - знакомство с работой центра и руководителями творческих коллективов, а также концертная программа.

Перед гостями выступят лауреаты всеукраинских и международных фестивалей: хореографический театр «Росинка», театр-студия «Старт-Арт», вокальная студия «Зоряночка», народный ансамбль «Родная песня», молодежный театр юмора «Абзац», студия танца «Мипарти», детско-юношеская цирковая студия «Старый цирк».

Начало - в 15:00.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день открытых дверей, харьков
 
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