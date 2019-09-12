12.09.2019 17:59

Харьковские фермеры могут собирать на 40-50% больше урожая

В прошлом году украинские фермеры собрали рекордный урожай зерновых – 70 млн. тонн. Почти 6,5% урожая собрали на Харьковщине – это четвертый показатель в Украине.



// vecherniy.kharkov.ua

В этом году, как ожидается, аграрии соберут еще больший урожай. Однако специалисты считают, что харьковские фермеры могли бы собирать гораздо большие урожаи, рассказывает «Утро с Интером с 7.00 до 10.00».

Черноземы теряют силу

С одного гектара в Харьковской области собирают почти 34,5 центнера пшеницы, а в европейских странах – существенно больше. Например, в Польше – 49, в Венгрии – 52,5, в Германии – 76 центнеров с гектара.

Специалисты называют три основные причины более низкой урожайности. Первая – это устаревшая техника. До 10% урожая зерновых теряются на пути от поля до элеватора. Банально, зерно высыпается из прицепов – их парк изношен на 80%. Вторая причина – отсутствие севооборота. Фермеры насаждают подсолнух и рапс, которые требуют много питательных веществ. Если не менять культуры, земля истощается. Третья причина – низкий уровень внесения удобрений. Если в 1990 году в Украине в среднем вносили 44 килограмма азота на гектар, то в прошлом году показатель составил 37. Для сравнения: в Польше на 1 гектар вносят 82 кг азота, в Венгрии – 91, а в Германии – 102. То есть, по меньшей мере в 2,5 раза больше!

Украина может собирать урожаи по 150 млн тонн!

«Рекордный урожай – 70 млн. тонн в прошлом году – стал возможным благодаря тому, что в течение последних трех лет объем внесения азотных удобрений вырос на треть – с 3 до 4 млн. тонн», – объясняет Сергей Поважнюк, заместитель директора исследовательской компании «Укрпромвнешэкспертиза». В этом году у фермеров есть возможность увеличить внесение удобрений из-за падения цен – все украинские химические заводы запустились на полную мощность и начали вытеснять российских импортеров, которые на протяжении последних лет существенно завышали цены.

При модернизации парка сельхозтехники, соблюдения условий севооборота и увеличения объемов внесения удобрений до европейского уровня, Украина могла бы ежегодно собирать вдвое больше зерновых – более 150 млн тонн. «Для этого нужно сделать немного. Обеспечить стабильную работу украинских химических предприятий и способствовать севообороту на полях», – отметил Сергей Лисковский, вице-президент Союза химиков Украины.