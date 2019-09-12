На Северной Салтовке открыли новую площадку для дрессировки собак

Новая площадка для выгула и дрессировки собак была открыта на Северной Салтовке, на ул. Светлой, 27-а.
Чтобы день прошел продуктивно, звезды советуют уходить от любых попыток окружающих втянуть вас в дискуссию, а тем более в спор. Лучше всего вообще заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми.
Ясной погодой нас этот день не порадует – облака закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно в сентябре в Гарвардском университете вручают так называемую Шнобелевскую премию, присуждаемую за самые необычные и нелепые научные открытия.
влажн.:
давл.:
ветер: