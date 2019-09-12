12.09.2019 18:41

На Северной Салтовке открыли новую площадку для дрессировки собак

Новая площадка для выгула и дрессировки собак была открыта на Северной Салтовке, на ул. Светлой, 27-а.

Как сообщили в КП «Центр обращения с животными», это уже 41-я площадка в городе Харькове, и к концу года их будет 45.

Подобный проект для Украины является уникальным, поскольку в других городах только начинают обсуждать возможность установки дрессировочных площадок, а порой речь идет всего лишь об отведении специальных, но не огороженных мест для выгула собак.

Сейчас работы по оборудованию площадок проводятся на пр. Новобаварском, пр. Победы, пр. Московском, а также на бул. Ивана Каркача.