Харьковчан приглашают на Семейный форум

Второй Харьковский семейный форум состоится 15 сентября в отеле «Харьков-Палас» (пр. Независимости, 2).
На форум приглашаются все желающие жители Харькова и гости города.
Целью форума является популяризация семейных ценностей на принципах партнерства и взаимоуважения, осознанного отцовства и материнства, повышение престижа многодетных семей, равного распределения семейных обязанностей и ответственности между женщинами и мужчинами.
На форуме состоится торжественное чествование девяти многодетных семей города (по одной от района) за весомый личный вклад родителей в воспитание детей в семье, создание благоприятных условий для получения детьми образования, развития их творческих способностей.
В рамках форума пройдет выставка организаций, оказывающих услуги семьям и детям. Также будут проводиться розыгрыши призов. Кроме того, будет работать отдельная детская комната, в которой родители смогут оставить своих детей на время прослушивания лекций.
Начало – в 10:00. Вход – свободный.
Программа форума
Выступления ведущих специалистов города Харькова в области популяризации знаний среди населения о медицинских, психологических, воспитательных аспектах развития детей (Большой зал):
– Андрей Пеньков – «Развитие головного мозга ребенка. Как это влияет на всю его жизнь?» (начало – в 11:30);
– Яна Перепелица – «Как не допустить развода? Советы семейного психолога» (начало – в 13:00);
– Валентина Баланова – «Излишняя опека или неограниченная самостоятельность (как готовить ребенка к реалиям жизни)» (начало – в 14:15).
Панельные дискуссии (Малый зал):
– «Безопасная взрослая жизнь начинается с обучения безопасности в детстве» (начало – в 13:00);
– «Большая семья в большом городе: вызовы и возможности» (начало – в 14:15).
Отметим, всего в семьях города Харькова воспитывается более 216 тыс. детей, из них – около 80 тыс. детей дошкольного возраста и 136 тыс. детей школьного. В городе проживае6т более 5 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается более 16,6 тыс. детей. Многодетные семьи Харькова имеют льготы по коммунальным платежам и проезду в общественном транспорте. Ежегодно более 10 многодетным матерям из Харькова Указом Президента Украины присваивается почетное звание Украины «Мать-героиня».
Напомним, впервые Харьковский семейный форум состоялся 30 сентября 2018 года, его посетило более 1500 харьковчан – взрослых и детей.
Не спешите реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. Какие-то из них, возможно, и смогут принести настоящую пользу, но от большинства идей, увы, придется отказаться.
Ясной погодой нас этот день не порадует – облака закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков.
Сегодня IT-тишники отмечают неофициальный праздник программистов и компьютерщиков, отмечаемый на 256-й день года.
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