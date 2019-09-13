Главная Новости Общество Харьковчан приглашают на Семейный форум
13.09.2019  11:55   

Харьковчан приглашают на Семейный форум

Второй Харьковский семейный форум состоится 15 сентября в отеле «Харьков-Палас» (пр. Независимости, 2).


// city.kharkov.ua

На форум приглашаются все желающие жители Харькова и гости города.

Целью форума является популяризация семейных ценностей на принципах партнерства и взаимоуважения, осознанного отцовства и материнства, повышение престижа многодетных семей, равного распределения семейных обязанностей и ответственности между женщинами и мужчинами.

На форуме состоится торжественное чествование девяти многодетных семей города (по одной от района) за весомый личный вклад родителей в воспитание детей в семье, создание благоприятных условий для получения детьми образования, развития их творческих способностей.
 
В рамках форума пройдет выставка организаций, оказывающих услуги семьям и детям. Также будут проводиться розыгрыши призов. Кроме того, будет работать отдельная детская комната, в которой родители смогут оставить своих детей на время прослушивания лекций.
 
Начало – в 10:00. Вход – свободный.
 
Программа форума
 
Выступления ведущих специалистов города Харькова в области популяризации знаний среди населения о медицинских, психологических, воспитательных аспектах развития детей (Большой зал):

– Андрей Пеньков – «Развитие головного мозга ребенка. Как это влияет на всю его жизнь?» (начало – в 11:30);
– Яна Перепелица – «Как не допустить развода? Советы семейного психолога» (начало – в 13:00);
– Валентина Баланова – «Излишняя опека или неограниченная самостоятельность (как готовить ребенка к реалиям жизни)» (начало –  в 14:15).
 
Панельные дискуссии (Малый зал):
– «Безопасная взрослая жизнь начинается с обучения безопасности в детстве» (начало – в 13:00);
– «Большая семья в большом городе: вызовы и возможности» (начало – в 14:15).
 
Отметим, всего в семьях города Харькова воспитывается более 216 тыс.  детей, из них – около 80 тыс. детей дошкольного возраста и 136 тыс. детей школьного. В городе проживае6т более 5 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается более 16,6 тыс. детей. Многодетные семьи Харькова имеют льготы по коммунальным платежам и проезду в общественном транспорте. Ежегодно более 10 многодетным матерям из Харькова Указом Президента Украины присваивается почетное звание Украины «Мать-героиня».
 
Напомним, впервые Харьковский семейный форум состоялся 30 сентября 2018 года, его посетило более 1500 харьковчан – взрослых и детей.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  семейный форум, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.09 Общество В Харькове пройдет семейный форум 01.10 Криминал и происшествия В Первой Столице прошел Первый Семейный форум
 
 

Видео

У учеников школы №17 появился современный стадион
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 