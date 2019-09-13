13.09.2019 11:55

Харьковчан приглашают на Семейный форум

Второй Харьковский семейный форум состоится 15 сентября в отеле «Харьков-Палас» (пр. Независимости, 2).



// city.kharkov.ua

На форум приглашаются все желающие жители Харькова и гости города.

Целью форума является популяризация семейных ценностей на принципах партнерства и взаимоуважения, осознанного отцовства и материнства, повышение престижа многодетных семей, равного распределения семейных обязанностей и ответственности между женщинами и мужчинами.



На форуме состоится торжественное чествование девяти многодетных семей города (по одной от района) за весомый личный вклад родителей в воспитание детей в семье, создание благоприятных условий для получения детьми образования, развития их творческих способностей.



В рамках форума пройдет выставка организаций, оказывающих услуги семьям и детям. Также будут проводиться розыгрыши призов. Кроме того, будет работать отдельная детская комната, в которой родители смогут оставить своих детей на время прослушивания лекций.



Начало – в 10:00. Вход – свободный.



Программа форума



Выступления ведущих специалистов города Харькова в области популяризации знаний среди населения о медицинских, психологических, воспитательных аспектах развития детей (Большой зал):



– Андрей Пеньков – «Развитие головного мозга ребенка. Как это влияет на всю его жизнь?» (начало – в 11:30);

– Яна Перепелица – «Как не допустить развода? Советы семейного психолога» (начало – в 13:00);

– Валентина Баланова – «Излишняя опека или неограниченная самостоятельность (как готовить ребенка к реалиям жизни)» (начало – в 14:15).



Панельные дискуссии (Малый зал):

– «Безопасная взрослая жизнь начинается с обучения безопасности в детстве» (начало – в 13:00);

– «Большая семья в большом городе: вызовы и возможности» (начало – в 14:15).



Отметим, всего в семьях города Харькова воспитывается более 216 тыс. детей, из них – около 80 тыс. детей дошкольного возраста и 136 тыс. детей школьного. В городе проживае6т более 5 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается более 16,6 тыс. детей. Многодетные семьи Харькова имеют льготы по коммунальным платежам и проезду в общественном транспорте. Ежегодно более 10 многодетным матерям из Харькова Указом Президента Украины присваивается почетное звание Украины «Мать-героиня».



Напомним, впервые Харьковский семейный форум состоялся 30 сентября 2018 года, его посетило более 1500 харьковчан – взрослых и детей.