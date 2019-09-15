Почетный харьковчанин Сергей Куделко отмечает день рождения

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 15 сентября поздравил с днем рождения Сергея Куделко - Почетного гражданина Харькова, директора Центра краеведения им. академика П. Т. Тронько Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.
«Известный ученый, Вы вносите значительный вклад в изучение прошлого нашей страны. Плодотворная научная, общественная и педагогическая деятельность обеспечили Вам признание среди коллег и учеников.
Желаю Вам дальнейших успехов, здоровья и благополучия. Убежден, что Ваш профессиональный опыт, знания и творческий потенциал будут направлены на развитие Украинской высшей школы», - говорится в поздравлении городского головы.
День не любит торопливых: не стоит спешить претворять внезапно принятые решения в жизнь. Сегодня эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика.
Угрозы синоптиков о похолодании сбылись наполовину, и в субботу еще есть шанс продлить летний отдых.
Ежегодно в третье воскресенье сентября в Украине отмечают День работников леса.
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