15.09.2019 12:05

Почетный харьковчанин Сергей Куделко отмечает день рождения

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 15 сентября поздравил с днем рождения Сергея Куделко - Почетного гражданина Харькова, директора Центра краеведения им. академика П. Т. Тронько Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.



// city.kharkov.ua

«Известный ученый, Вы вносите значительный вклад в изучение прошлого нашей страны. Плодотворная научная, общественная и педагогическая деятельность обеспечили Вам признание среди коллег и учеников.

Желаю Вам дальнейших успехов, здоровья и благополучия. Убежден, что Ваш профессиональный опыт, знания и творческий потенциал будут направлены на развитие Украинской высшей школы», - говорится в поздравлении городского головы.