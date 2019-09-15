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15.09.2019  12:05   

Почетный харьковчанин Сергей Куделко отмечает день рождения

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 15 сентября поздравил с днем рождения Сергея Куделко - Почетного гражданина Харькова, директора Центра краеведения им. академика П. Т. Тронько Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.


// city.kharkov.ua

«Известный ученый, Вы вносите значительный вклад в изучение прошлого нашей страны. Плодотворная научная, общественная и педагогическая деятельность обеспечили Вам признание среди коллег и учеников.

Желаю Вам дальнейших успехов, здоровья и благополучия. Убежден, что Ваш профессиональный опыт, знания и творческий потенциал будут направлены на развитие Украинской высшей школы», - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день рождения, кернес, поздравление, харьков
 
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