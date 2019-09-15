Главная Новости Общество Марш в центре Харькова: метро закрыто на выход, полиция наводнила площадь
15.09.2019  12:54   

Марш в центре Харькова: метро закрыто на выход, полиция наводнила площадь

С 12:05 по указанию полиции вестибюль №1 на станции метро «Университет» временно закрыт для обслуживания пассажиров.


// Нацполиция
Об этом сообщили в Харьковском метрополитене на странице в Facebook.

Речь идет о выходе к саду Шевченко и национальному университету имени Каразина. Выход в сторону Двора детского творчества и «Стекляшки» работает.

Это связано с проведением в Харькове Марша равенства, который стартует от Дворца детского и юношеского творчества на площади Свободы в 14:00.

Ранее начальник харьковской полиции Валерий Сокуренко рассказал, что охранять порядок во время проведения Марша равенства будут 2500 тысячи правоохранителей. Для обеспечения порядка задействуют личный состав ГУНП из соседних регионов, а бойцы спецподразделений, нацгвардейцы, а также курсанты ХНУВД. Валерий Сокуренко отметил, что всех, кто попытается нарушить порядок во время Марша, привлекут к ответственности.

По предварительной информации, в шествии примут участие около 1500 человек. Кроме того, сегодня днем в центре города несколько акций планируют провести представители националистических организаций, которые выступают против проведения "ХарьковПрайда".

Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
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