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15.09.2019  16:39   

В центре города прошел Харьков Прайд

Марш активистов ЛГБТ-движения прошел на площади Свободы.

Участники акции, собравшиеся у Дворца детского и юношеского творчества возел станции метро "Университет", намеревались пройти шествием по улице Сумской. Однако там собрались их оппоненты - представители ультраправых организаций, которые проводили свой марш "За традиционные семейные ценности", пишет SQ.

В результате участники "Харьков Прайда" прошли вниз по площади до здания университета Каразина.

Потом большинство из них прямо с площади вывезли автобусами. Некоторых участников прайда полицейские проводили в метро.

После "Харьков Прайда" в центре произошло несколько столкновений. По словам очевидцев, участниками столкновений стали представители ультраправых организаций, которые сегодня проводили совй марш "За традиционные семейные ценности", и полицейские.

По предварительным данным полиции, задержан один человек.

В то же время участники "Харьков Прайда" пишут в соцсетях, что в центре города, в районе сада Шевченко, на Сумской и прилегающих улицах, осталось довольно много агрессивно настроенных молодых людей, которые намерены отлавливать участников прайда. По предварительным данным, уже есть пострадавшие.

Официальная информация уточняется.

 

Тэги:  харьков прайд, харьков
 
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