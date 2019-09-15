В центре города прошел Харьков Прайд

Марш активистов ЛГБТ-движения прошел на площади Свободы.
Участники акции, собравшиеся у Дворца детского и юношеского творчества возел станции метро "Университет", намеревались пройти шествием по улице Сумской. Однако там собрались их оппоненты - представители ультраправых организаций, которые проводили свой марш "За традиционные семейные ценности", пишет SQ.
В результате участники "Харьков Прайда" прошли вниз по площади до здания университета Каразина.
Потом большинство из них прямо с площади вывезли автобусами. Некоторых участников прайда полицейские проводили в метро.
После "Харьков Прайда" в центре произошло несколько столкновений. По словам очевидцев, участниками столкновений стали представители ультраправых организаций, которые сегодня проводили совй марш "За традиционные семейные ценности", и полицейские.
По предварительным данным полиции, задержан один человек.
В то же время участники "Харьков Прайда" пишут в соцсетях, что в центре города, в районе сада Шевченко, на Сумской и прилегающих улицах, осталось довольно много агрессивно настроенных молодых людей, которые намерены отлавливать участников прайда. По предварительным данным, уже есть пострадавшие.
Официальная информация уточняется.
День не любит торопливых: не стоит спешить претворять внезапно принятые решения в жизнь. Сегодня эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика.
Облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.
Ежегодно в третье воскресенье сентября в Украине отмечают День работников леса.
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