15.09.2019 16:39

В центре города прошел Харьков Прайд

Марш активистов ЛГБТ-движения прошел на площади Свободы.

Участники акции, собравшиеся у Дворца детского и юношеского творчества возел станции метро "Университет", намеревались пройти шествием по улице Сумской. Однако там собрались их оппоненты - представители ультраправых организаций, которые проводили свой марш "За традиционные семейные ценности", пишет SQ.

В результате участники "Харьков Прайда" прошли вниз по площади до здания университета Каразина.

Потом большинство из них прямо с площади вывезли автобусами. Некоторых участников прайда полицейские проводили в метро.

После "Харьков Прайда" в центре произошло несколько столкновений. По словам очевидцев, участниками столкновений стали представители ультраправых организаций, которые сегодня проводили совй марш "За традиционные семейные ценности", и полицейские.