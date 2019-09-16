16.09.2019 09:54

Сегодня день рождения почетного харьковчанина Александра Ридного

Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Александра Ридного - Почетного гражданина Харькова, скульптора, заслуженного деятеля искусств Украины, доцента кафедры скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств.



// city.kharkov.ua

«Работая на благо Харькова, Вы превращаете наш город в более комфортный и европейский. Вы воплощаете в реальность самые смелые творческие идеи, используя новейшие технологии и оригинальные решения.

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, безграничного вдохновения и реализации всех запланированных проектов. Пусть удача и успех сопутствуют во всех Ваших начинаниях», - говорится в поздравлении.