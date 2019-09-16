Сегодня день рождения почетного харьковчанина Александра Ридного

Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Александра Ридного - Почетного гражданина Харькова, скульптора, заслуженного деятеля искусств Украины, доцента кафедры скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств.
«Работая на благо Харькова, Вы превращаете наш город в более комфортный и европейский. Вы воплощаете в реальность самые смелые творческие идеи, используя новейшие технологии и оригинальные решения.
От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, безграничного вдохновения и реализации всех запланированных проектов. Пусть удача и успех сопутствуют во всех Ваших начинаниях», - говорится в поздравлении.
Легких путей искать не захочется – наоборот, чем изворотливее путь, тем интереснее! Вот почему звезды советуют быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.
16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
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