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16.09.2019  09:54   

Сегодня день рождения почетного харьковчанина Александра Ридного

Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Александра Ридного - Почетного гражданина Харькова, скульптора, заслуженного деятеля искусств Украины, доцента кафедры скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств.


// city.kharkov.ua

«Работая на благо Харькова, Вы превращаете наш город в более комфортный и европейский. Вы воплощаете в реальность самые смелые творческие идеи, используя новейшие технологии и оригинальные решения.

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, безграничного вдохновения и реализации всех запланированных проектов. Пусть удача и успех сопутствуют во всех Ваших начинаниях», - говорится в поздравлении.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день рождения, кернес, поздравление, харьков
 
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