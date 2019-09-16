Сушка: в Харькове пройдет выставка с обменом фотографиями

Международная акция по обмену фотографиями «Сушка» состоится 28 сентября на пл. Свободы.
Веставка «Сушка» пройдет с 12.00 до 18.00 на территории пешеходной аллеи между Харьковским областным дворцом детского и юношеского творчества и площадью Свободы.
Для участия в акции необходимо до 27 сентября принести свои фотографии (любого формата) и прищепки в галерею «Искусство Слобожанщины» Харьковского центра культуры и искусства (пл. Свободы, 5, Госпром, 4-й подъезд). Также все желающие могут разместить свои фото на выставке непосредственно в день ее проведения.
По словам организаторов, «Сушка» - формат выставки, объединяющий фотографов, любителей и профессионалов, работающих в разных жанрах и техниках съемки. Суть акции заключается в том, что любой участник может повесить свои фотоснимки на бельевые веревки с помощью прищепок. В обмен на свою фотографию можно забрать любую понравившуюся. Автор фото может подписать его, оставить на обороте координаты для связи или необычное послание будущему его обладателю.
Отметим, фото-проект по обмену фотографиями «Сушка» проходят более чем в 70 городах разных стран с 2010 года. Харьков присоединился к акции в 2012 году.
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