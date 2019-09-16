Харьковчан приглашают на «Культурные пикники»

Фестиваль эдьютейнмента «Культурные пикники», презентующий образование в игровой форме, состоится 22 сентября в Покровском сквере.
Этот фестиваль пройдет в Харькове впервые. В рамках мероприятия своими наработками и профессиональными секретами с харьковчанами поделятся представители учреждений культуры, искусств, досуга и креативных индустрий Харькова.
Как отмечают организаторы, на фестивале все желающие смогут в игровой форме научиться талантам из восьми областей искусств: визуальное, аудиальное и аудиовизуальное искусство, дизайн и мода, перформативное и сценическое искусство, культурное наследие, литература и издательское дело, культурные и креативные индустрии.
«С помощью «Культурных пикников» мы хотим сблизить учреждения, профессионалов и мастеров сферы культуры с горожанами. Чтобы каждый желающий смог стать соучастником действа из любой отрасли культуры – от театра и традиционных ремесел до клипмейкерства и моделирования дополненной реальности», – отметила менеджер фестиваля Татьяна Баглай.
В программе «Культурных пикников» – презентация украиноведческих и исторических урбанистических студий, мастерских Слобожанских игр, танцев и песен, 3D-моделирования, рисования, коцарства, цирковой, актерской и режиссерской кафедр и др. Гости мероприятия смогут попробовать себя в роли археолога, искусствоведа, этнографа, реставратора, экскурсовода и других профессий.
В рамках «пикников» также будет работать информационный шатер городского Общественного бюджета, где желающие смогут получить консультацию относительно подачи проектов на голосование и дальнейшей их реализации.
Начало мероприятия - в 13:00. Вход свободный.
Отметим, проект «Культурные пикники» реализуется общественной организацией «Центр развития громад» при содействии Харьковского городского совета и при поддержке программы «Создаем инновационный культурный продукт» Украинского культурного фонда. «Культурные пикники» являются пилотным проектом эдьютейнмента искусств, и кроме Харькова в октябре его будет принимать Тернополь.
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