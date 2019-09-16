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16.09.2019  14:49   

Новый фронт-офис БТИ предоставил около миллиона услуг

Около миллиона услуг за два года работы было предоставлено во фронт-офисе КП «Харьковское городское бюро технической инвентаризации».


//city.kharkov.ua
Директор Департамента регистрации и цифрового развития Олег Дробот напомнил, что обновленное БТИ начало работу 13 сентября 2017 года. От старой системы работы предприятия не осталось ничего: во фронт-офисе нет кабинетов, всех принимают в открытом помещении, а сроки изготовления документов значительно сокращены. 
 
Недавно в БТИ появилось агентство недвижимости. Теперь работники коммунального предприятия помогают продать и приобрести дом или квартиру. Кроме того, по поручению Харьковского городского головы Геннадия Кернеса во фронт-офисе предоставляются бесплатные юридические консультации.
 
«К нам ежедневно обращаются сотни харьковчан за правовой консультацией, потому что сегодня доверие к коммунальному предприятию в сфере недвижимости является самым высоким. В подтверждение этого факта мы получили соответствующую награду от Министерства регионального развития и Совета Европы. Они отметили Харьков и, соответственно, опыт работы БТИ как одну из лучших практик местного самоуправления в Украине», - рассказал Олег Дробот.
 
Он напомнил, что именно в КП «БТИ» первыми в стране ввели заказ техпаспорта онлайн. Это можно сделать на сайте Департамента регистрации и цифрового развития или на Портале электронных сервисов.
 
Весь этот опыт, подчеркнул директор департамента, применят у «Будинку нерухомості», где сейчас идет масштабная реконструкция старого помещения БТИ.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  бти, миллион услуг, харьков
 
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