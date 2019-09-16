16.09.2019 16:25

В Жихаре прошел праздник для жителей поселка (ФОТО)

Праздничное мероприятие «Привет, сосед!», которое объединило маленьких и взрослых жителей, состоялось 14 сентября в пос. Жихарь (Основянский район).



//city.kharkov.ua

Для гостей праздника организовали выставку детских рисунков «Жихарь - это я», ярмарку профессий. Желающие смогли получить консультацию специалистов Пенсионного фонда, управления труда и социальной защиты населения, территориального центра предоставления социальных услуг, центра предоставления административных услуг и прочих учреждений.

Гостям праздника продемонстрировали документальный фильм «Жихарь - это мы», который сняли местные жители Ирина Губарь и Виктор Худокопенко. В течение дня маленьких жителей поселка развлекали аниматоры, а вечером им показали мультфильм. Также для гостей были организованы фотозоны и различные аттракционы.

Собравшихся приветствовала председатель районной администрации Анна Головчанская. Она поблагодарила жителей поселка за активную жизненную позицию, сотрудничество и помощь в организации мероприятия.

Перед гостями выступили творческие коллективы, а в заключение всех угостили полевой кашей.

Мероприятие было организовано Администрацией Основянского района совместно с инициативной группой жителей пос. Жихарь.