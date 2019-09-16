16.09.2019 18:19

Харьковчанка отметила вековой юбилей

арьковчанка Анна Лазаренко, которая проживает в Московском районе, 14 сентября отпраздновала 100-летний юбилей.



//city.kharkov.ua

Свой 100-й день рождения именинница отметила в кругу семьи. Также ее навестили представители районной администрации.

От имени городского головы Геннадия Кернеса и председателя Администрации Московского района Олега Товкуна именинницу поздравила заместитель председателя райадминистрации Юлия Жаркова. Она вручила долгожительнице поздравительный адрес, цветы и подарки.

«Низкий Вам поклон и благодарность за многолетний самоотверженный труд и ту сложную жизненную дорогу, по которой Вы прошли достойно, являясь ярким примером для подрастающего поколения. Пусть в Вашей семье царят мир и благополучие. Крепкого Вам здоровья!» - отметила Юлия Жаркова.

Именинница поделилась с гостями воспоминаниями из своей жизни и отметила, что секрет ее долголетия заключается в любви к жизни, в честном и отзывчивом отношении к людям.

Справка. Анна Владимировна Лазаренко родилась 14 сентября 1919 года в пос. Дмитровка Сумской области. После окончания семилетней школы работала в колхозе. В молодости переехала жить в Харьков, где устроилась работать на Харьковский тракторный завод. Во время Второй мировой войны и оккупации города Анна Лазаренко вынуждена была уехать в родное село и вернулась вместе с семьей в Харьков только в 1970 году, после чего продолжила работать на ХТЗ. Уйдя на заслуженный отдых, посвятила свою жизнь семье. К сожалению, ее муж и сын ушли из жизни. Сейчас долгожительница живет с внуком и невесткой.