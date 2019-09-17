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17.09.2019  10:19   

Свадьба и счастливая дата: в Харькове пройдет брачный марафон

Министерства юстиции устраивает свадебный марафон «Давай сделаем это осень особой...».


//justic.kh.ua

Осенняя пора обоснованно считается свадебным сезоном. Это удивительная и романтичная пора года. Деревья усыпаны разноцветными листьями, а солнце еще ласково одаривает лучами, принося тепло и уют. Вдвойне приятно, когда ко всем этим привилегий добавляется еще и красивая и магическая комбинация цифр.

Именно такой датой является 19.09.2019. Поэтому Министерство юстиции Украины предлагаем всем влюбленным харьковчанам присоединиться к марафону «Давай сделаем это осень особой...».

В этот день молодожены смогут в торжественной обстановке жениться или подать заявление о государственной регистрации брака.

В этом брачующимся  помогут отделы государственной регистрации актов гражданского состояния и локации, сообщают на сайте ведомства.

Источник:   Минюст
 Тэги:  сбадьба, марафон, харьков
 
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