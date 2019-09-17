Свадьба и счастливая дата: в Харькове пройдет брачный марафон

Министерства юстиции устраивает свадебный марафон «Давай сделаем это осень особой...».
Осенняя пора обоснованно считается свадебным сезоном. Это удивительная и романтичная пора года. Деревья усыпаны разноцветными листьями, а солнце еще ласково одаривает лучами, принося тепло и уют. Вдвойне приятно, когда ко всем этим привилегий добавляется еще и красивая и магическая комбинация цифр.
Именно такой датой является 19.09.2019. Поэтому Министерство юстиции Украины предлагаем всем влюбленным харьковчанам присоединиться к марафону «Давай сделаем это осень особой...».
В этот день молодожены смогут в торжественной обстановке жениться или подать заявление о государственной регистрации брака.
В этом брачующимся помогут отделы государственной регистрации актов гражданского состояния и локации, сообщают на сайте ведомства.
День не обещает начала серьезных отношений, зато предоставляет массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. В городе без существенных осадков, днем в южной половине области небольшой дождь.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
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