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17.09.2019  14:41   

Танец экоосознанности: балетный перфоманс, посвященный проблеме пластика

15 сентября на площади Харьковского национального академического театра оперы и балета в кубической инсталляции балерина в сопровождении камерного оркестра исполнила танец экоосознанности.


Танец экоосознанности: балетный перфоманс, посвященный проблеме пластика
Акция призвана обратить внимание на проблему использования пластика.  
 
В монтаже инсталляции принимали участие сами харьковчане
 
У каждого была возможность записать адрес, где на его взгляд, необходим контейнер для сбора пластика. 
 
«Художественная идея акции в том, что экоповедение начинается с осознания каждого. Перфоманс пронизан символизмом. Балерина символизирует экоосознанность. Куб, замкнутое пространство, - символ ограниченного экологического воспитания украинского народа, а с другой стороны – многогранность возможностей в случае расширения», - отметила автор проекта «Танец ЭкоОсознанности» Наталья Руднева, 
 
Цель балетного перфоманса «Танец ЭкоОсознанности» привлечь общественное внимание к проблеме низкой активности населения в сортировке отходов (приблизительно всего 5 %), а так же росту площадей мусорных полигонов и несанкционированных свалок.  
 
 
Тэги:  танец экоосознанности, балетный перфоманс, харьков
 
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