17.09.2019 14:41

Танец экоосознанности: балетный перфоманс, посвященный проблеме пластика

15 сентября на площади Харьковского национального академического театра оперы и балета в кубической инсталляции балерина в сопровождении камерного оркестра исполнила танец экоосознанности.



Танец экоосознанности: балетный перфоманс, посвященный проблеме пластика



Акция призвана обратить внимание на проблему использования пластика.

В монтаже инсталляции принимали участие сами харьковчане

У каждого была возможность записать адрес, где на его взгляд, необходим контейнер для сбора пластика.

«Художественная идея акции в том, что экоповедение начинается с осознания каждого. Перфоманс пронизан символизмом. Балерина символизирует экоосознанность. Куб, замкнутое пространство, - символ ограниченного экологического воспитания украинского народа, а с другой стороны – многогранность возможностей в случае расширения», - отметила автор проекта «Танец ЭкоОсознанности» Наталья Руднева,

Цель балетного перфоманса «Танец ЭкоОсознанности» привлечь общественное внимание к проблеме низкой активности населения в сортировке отходов (приблизительно всего 5 %), а так же росту площадей мусорных полигонов и несанкционированных свалок.