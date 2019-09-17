17.09.2019 17:16

В Первой столице прошел Семейный форум (ФОТО)

II Харьковский семейный форум прошел 15 сентября в конгресс-центре гостиницы «Kharkiv Palace».



//city.kharkov.ua

Цель мероприятия - популяризация семейных ценностей на принципах партнерства и взаимоуважения, осознанного отцовства, распределения семейных обязанностей и ответственности между женщинами и мужчинами, повышение престижа многодетных семей.

На торжественном открытии участников форума приветствовали заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан и заместитель городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко. От имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса на форуме отметили девять многодетных семей (из каждого района города), которые стали примером в воспитании детей, развитии их творческих способностей и ведут активную общественную жизнь.

Форум посетили более 1,5 тыс. харьковчан и гостей города. Различные локации смогли заинтересовать всех без исключения посетителей. Каждый нашел для себя, для своей семьи, своих детей или интересную и полезную информацию, или место для развлечений или саморазвития, смог принять участие в дискуссиях по поддержке и развитию семей, воспитанию детей, по улаживанию семейных конфликтов.

Участники форума прослушали интерактивные лекции по медицине, психологии, воспитанию детей, которые для них провели врач-педиатр, президент Восточно-Украинской академии педиатрии Андрей Пеньков («Развитие головного мозга ребенка. Как это влияет на его жизнь?»), семейный психолог Яна Перепелица («Как не допустить развода? Советы семейного психолога»), основатель тренингового центра по безопасности детей «Мамстраж» Валентина Баланова («Излишняя опека или неограниченное самостоятельность (как готовить ребенка к реалиям жизни)».

Также в рамках форума прошли панельные дискуссии «Безопасная взрослая жизнь начинается с обучения безопасности в детстве» и «Большая семья в большом городе: вызовы и возможности». На время дискуссий родители могли оставить детей в специальной игровой комнате или на детских площадках, где с ними работали аниматоры, тренеры и воспитатели.

На форуме были представлены организации, оказывающие услуги семьям и детям, работали мастер-классы, прошли небольшие спортивные и творческие соревнования.

Организатор мероприятия - Департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.