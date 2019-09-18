18.09.2019 12:32

Международный юридический форум пройдет в Харькове

В Харькове с 24 по 28 сентября состоится III Харьковский международный юридический форум.



//city.kharkov.ua

Среди участников мероприятия ожидаются вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас, глава Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Михаил Смокович, судья Конституционного суда Польши Юстин Пискорский, заместитель председателя Конституционного суда Украины Олександр Тупицкий. В частности, Дайнюс Жалимас выступит на открытии форума с докладом на тему «Консолидация Западной геополитической ориентации в Конституции», а Руслан Стефанчук станет спикером панельной дискуссии «Обновление гражданского законодательства Украины: на пути к европеизации частного права».

Как сообщила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, международный юридический форум впервые сотрудничает с Харьковским городским советом.

«Я уверена, что эта коллаборация даст свои положительные результаты. Также отмечу, что большое количество участников из разных стран еще раз подчеркивают статус Харькова как правовой столицы Украины», - сказала Виктория Грецкая-Миргородская.

Участие в форуме подтвердили представители 27 стран. Среди них - ведущие эксперты, которые занимаются международным и гуманитарным правом, представители органов правопорядка, судебной власти, политики и т. д.

Во время форума его участников ждет пять панельных дискуссий, а также тренинги, лектории и пр. На мероприятии будут обсуждаться вопросы обновления гражданского законодательства, европейской интеграции сквозь призму конституционного права, защиты прав и интересов в бизнесе, кибербезопасности, новшества в сфере цифровизации, инновации в технологиях городской инфраструктуры. Также речь пойдет о будущем цифровых активов и развитии финансового сектора. Кроме того, отдельная дискуссия будет посвящена женскому лидерству и женщинам в юридической и других профессиях. Эту панель будет сопровождать выставка работ современных художников и скульпторов.

Справка. Организаторами форума выступили Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Национальная академия правовых наук Украины, Министерство образования и науки, Министерство юстиции, Министерство экономического развития и торговли при поддержке Харьковской облгосадминистрации и Харьковского городского совета.