Дожди и заморозки: в Харьков надвигается резкое похолодание

На этой неделе в Украине ожидается резкое похолодание с дождями и даже заморозками. И такая погода будет доминировать в течение всей недели.
Резкое похолодание принесет с севера мощный циклон. Синоптики обещают снижение температуры.
И уже ночью 18 сентября небо Харькова затянет облаками.
Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 17-22 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем +14...+16°.
19–20 сентября температура будет продолжать падать. Gрохладная погода, отмечают синоптики, будет доминировать, пройдут дожди, ветер преимущественно сильный. А в конце недели метеорологи предупреждают о возможных небольших заморозках.
Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.Температура воздуха: ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем +10...+15°.
Зато с понедельника ожидается повышение температуры до +19°. Далее синоптики обещают до +23° днем и +10° ночью.
День не обещает начала серьезных отношений, зато предоставляет массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. В городе без существенных осадков, днем в южной половине области небольшой дождь.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
влажн.:
давл.:
ветер: