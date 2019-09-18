Главная Новости Общество Дожди и заморозки: в Харьков надвигается резкое похолодание
18.09.2019  08:33   

Дожди и заморозки: в Харьков надвигается резкое похолодание

На этой неделе в Украине ожидается резкое похолодание с дождями и даже заморозками. И такая погода будет доминировать в течение всей недели.


// Facebook

Резкое похолодание принесет с севера мощный циклон. Синоптики обещают снижение температуры.

И уже ночью 18 сентября небо Харькова затянет облаками.
 
Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем ​​дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 17-22 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем ​​+14...+16°.

19–20 сентября температура будет продолжать падать. Gрохладная погода, отмечают синоптики, будет доминировать, пройдут дожди, ветер преимущественно сильный. А в конце недели метеорологи предупреждают о возможных небольших заморозках.

Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.Температура воздуха: ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем ​​+10...+15°.

Зато с понедельника ожидается повышение температуры до +19°. Далее синоптики обещают до +23° днем ​​и +10° ночью.

Тэги:  непогода, погода, похолодание, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.09 Криминал и происшествия В Харькове из-за непогоды упало 13 деревьев 05.08 Общество Обещанный циклон до Харькова не дошел, но «погулял» в соседних областях 20.02 Общество Холодный атмосферный фронт несет морозы в Харьков (Карта)
 
 

Видео

Как украинцы по новому закону смогут стать "обличителями коррупции" и кто может придумать схемы
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 