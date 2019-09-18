18.09.2019 08:33

Дожди и заморозки: в Харьков надвигается резкое похолодание

На этой неделе в Украине ожидается резкое похолодание с дождями и даже заморозками. И такая погода будет доминировать в течение всей недели.



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Резкое похолодание принесет с севера мощный циклон. Синоптики обещают снижение температуры.

И уже ночью 18 сентября небо Харькова затянет облаками.



Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем ​​дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 17-22 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем ​​+14...+16°.



19–20 сентября температура будет продолжать падать. Gрохладная погода, отмечают синоптики, будет доминировать, пройдут дожди, ветер преимущественно сильный. А в конце недели метеорологи предупреждают о возможных небольших заморозках.



Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.Температура воздуха: ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем ​​+10...+15°.



Зато с понедельника ожидается повышение температуры до +19°. Далее синоптики обещают до +23° днем ​​и +10° ночью.