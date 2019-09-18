В парке Горького отметят День спасателя

21 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького будут проходить торжественные мероприятия, посвященные профессиональному празднику - Дню спасателя.
Гостей праздника ждет множество сюрпризов и незабываемых эмоций. А главное - много полезной и необходимой информации от профессиональных спасателей.
Организаторы обещают очень насыщенную программу, куда войдут:
– демонстрация профессионального мастерства подразделений Службы спасения,
– выставка современной и раритетной пожарно-спасательной техники и оборудования,
– выступления кинологов,
– конкурсы,
– викторины
– праздничный концерт.
Перед спасателями и гостями мероприятия выступят творческие коллективы Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области, Национального университета гражданской защиты Украины, Учебного центра оперативно-спасательной службы ДСНС Украины, детские творческие коллективы и команды дружины юных пожарных.
А еще в течение всего дня для детей и взрослых будет работать много полезных площадок, на которых можно не только ознакомиться с различными профессиями работников ГСЧС, но и ликвидировать условный пожар, оказать первую в медицинской помощи, почувствовать себя в роли настоящего огнеборца или пиротехника. Также маленькие гости праздника получат памятные сувениры.
Праздник начнется в 11:00 на центральнрой площади парка. Вход свободный.
День не обещает начала серьезных отношений, зато предоставляет массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. В городе без существенных осадков, днем в южной половине области небольшой дождь.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
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