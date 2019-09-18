18.09.2019 09:02

В парке Горького отметят День спасателя

21 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького будут проходить торжественные мероприятия, посвященные профессиональному празднику - Дню спасателя.



// Facebook

Гостей праздника ждет множество сюрпризов и незабываемых эмоций. А главное - много полезной и необходимой информации от профессиональных спасателей.



Организаторы обещают очень насыщенную программу, куда войдут:

– демонстрация профессионального мастерства подразделений Службы спасения,

– выставка современной и раритетной пожарно-спасательной техники и оборудования,

– выступления кинологов,

– конкурсы,

– викторины

– праздничный концерт.

Перед спасателями и гостями мероприятия выступят творческие коллективы Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области, Национального университета гражданской защиты Украины, Учебного центра оперативно-спасательной службы ДСНС Украины, детские творческие коллективы и команды дружины юных пожарных.



А еще в течение всего дня для детей и взрослых будет работать много полезных площадок, на которых можно не только ознакомиться с различными профессиями работников ГСЧС, но и ликвидировать условный пожар, оказать первую в медицинской помощи, почувствовать себя в роли настоящего огнеборца или пиротехника. Также маленькие гости праздника получат памятные сувениры.



Праздник начнется в 11:00 на центральнрой площади парка. Вход свободный.