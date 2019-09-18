18.09.2019 10:08

Сегодня - день рождения почетной харьковчанки Татьяны Веркиной

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 18 сентября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, ректора Национального университета искусств им. И. П. Котляревского Татьяну Веркину.



// city.kharkov.ua

«Воспитать творческих, самодостаточных, уверенных в себе людей - непростая задача. Эти специалисты создают образ новой Украины - красивой, современной, неповторимой. От всего сердца желаю дальнейших успехов в Вашей деятельности. Убежден, что все Ваши идеи и инициативы воплотятся в жизнь.

Творческой энергии Вам, новых открытий и высоких профессиональных достижений! Счастья, благополучия и неизменных успехов на благо образования и науки», - говорится в поздравлении городского головы.