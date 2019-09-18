Сегодня - день рождения почетной харьковчанки Татьяны Веркиной

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 18 сентября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, ректора Национального университета искусств им. И. П. Котляревского Татьяну Веркину.
«Воспитать творческих, самодостаточных, уверенных в себе людей - непростая задача. Эти специалисты создают образ новой Украины - красивой, современной, неповторимой. От всего сердца желаю дальнейших успехов в Вашей деятельности. Убежден, что все Ваши идеи и инициативы воплотятся в жизнь.
Творческой энергии Вам, новых открытий и высоких профессиональных достижений! Счастья, благополучия и неизменных успехов на благо образования и науки», - говорится в поздравлении городского головы.
Звезды готовы щедро наделить вас пробивными способностями и богатырским потенциалом. То, что казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться как по волшебству.
Облачная погода продержится до вечера, затем тучи уйдут. Ночь и утро пройдут без существенных осадков. Днем ожидается дождь с порывами ветра 17-22 м/с, который к вечеру должен закончиться.
Ежегодно 18 сентября во всем мире отмечается Всемирный день мониторинга качества воды.
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