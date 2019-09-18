18.09.2019 16:12

Харьков может стать стартап-столицей Украины

Новая Стратегия развития города Харькова предполагает глобальное развитие стартап-движения.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 18 сентября, на заседании рабочей группы по написанию Стратегии развития города Харькова на 2020-2030 годы сообщила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.

По ее словам, Стратегия инновационного развития города до 2025 года предполагает сделать Харьков стартап-столицей Украины. Для этого в планах на будущий год - создание муниципального стартап-центра, где будут проходить открытые лекции, краш-тесты проектов, демодей (раз в полгода при участии частных инвесторов жюри будет отбирать несколько проектов). Центр станет площадкой для развития молодежи и поможет увеличить количество успешных стартапов.

«Мы хотим построить свою концепцию, чтобы инновационные решения внедрялись в разных сферах жизни. Для этого нужно развивать предпринимательский дух. Предприниматели не боятся рисковать, ошибаться, достигать поставленных целей. Это не класс потребителей, а класс новаторов, креативных людей, которые могут сделать Харьков инновационным городом», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

Она сообщила, что также в Харькове продолжат проводить ежегодный инновационный форум и ярмарку стартапов, планируются образовательные мероприятия в школах, работа со студентами и преподавателями, поддержка предпринимателей.

В итоге в городе планируют построить свою экосистему для формирования инновационного предпринимательства.

«Потенциал большой – 48 вузов, 200 научных лабораторий, и у нас уже начинает формироваться серьезное комьюнити, которое взаимодействует друг с другом. С учетом того, что в правительстве будут приниматься решения по созданию экосистемы, мы хотели бы войти в движение и продвинуть инновационные идеи в законодательство», - рассказала начальник управления.

Она отметила, что все эти шаги позволят увеличить поступления налогов, решить законодательные проблемы в этой сфере и привлечь к стартап-движению больше молодежи.

Отметим, что в Харькове приступили к разработке Стратегии развития города на последующие десять лет - с 2020 по 2030 год. В документе будут отражены различные направления развития и жизнедеятельности города. К обсуждению Стратегии будут привлечены эксперты из разных сфер и общественность города.