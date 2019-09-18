18.09.2019 18:19

В Харькове разработают смарт-cтратегию развития

Стратегия развития Харькова на 2020-2030 годы будет написана с учетом направления «Умный город».



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 18 сентября, на заседании рабочей группы по написанию Стратегии развития города Харькова на 2020-2030 годы сообщил директор Департамента регистрации и цифрового развития Олег Дробот. Заседание провел секретарь Харьковского городского совета Александр Новак.

Как отметил Олег Дробот, все мировые стратегии развития городов пишутся с учетом внедрения смарт-технологий. «Умный город» предполагает очень развитую инфраструктуру. В городах создают различные интеллектуальные платформы для управления дорожным движением, социальной сферой, услугами. Сервисы автоматизируют и переводят в мобильные приложения («умные» парковки, остановки и т.д.).

«Вершина системы - это интеллектуальный операционный центр, который может анализировать полученные данные, предупреждать разные ситуации, на основе накопленного опыта, и принимать решения. Харьков опережает тренд. Стратегия еще не разработана, а городской голова уже принял решение о цифровой трансформации Харькова», - сказал директор департамента.

Олег Дробот сообщил, что Департамент регистрации и цифрового развития и КУ «Офис реформ Харькова» проанализировали стратегии развития нескольких мегаполисов - Нью-Йорка, Мельбурна и т.д., а также маленьких городов. Он предложил привлечь к написанию Стратегии развития Харькова жителей города, в том числе через сайт, онлайн-опросы. После этого нужно будет собрать данные и разработать единый смарт-подход для всех сфер города.

Олег Дробот отметил, что будет создан план развития смарт-сфер, смарт-стратегию визуализируют, представят широкому кругу людей и затем - реализуют.

Директор департамента отметил, что в построении «умного» Харькова участвуют компании «Vodafone», «Huawei», «Microsoft», «Hewlett Packard», «Cisco» и харьковский ІТ Кластер.

Отметим, что в Харькове приступили к разработке Стратегии развития города на последующие десять лет - с 2020 по 2030 годы. В документе будут отражены различные направления развития и жизнедеятельности города. К обсуждению Стратегии будут привлечены эксперты из разных сфер и общественность города.