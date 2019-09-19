В приюте для животных начали проводить экскурсии для школьников

Первую экскурсию в новом учебном году в КП «Центр обращения с животными» провели сегодня, 18 сентября, для учеников специализированной школы №33.
Звезды готовы щедро наделить вас пробивными способностями и богатырским потенциалом. То, что казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться как по волшебству.
Переменная облачность. Ночью без осадков, порывы ветра 15-20 м/с. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Ежегодно 18 сентября во всем мире отмечается Всемирный день мониторинга качества воды.
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