19.09.2019 12:12

В приюте для животных начали проводить экскурсии для школьников

Первую экскурсию в новом учебном году в КП «Центр обращения с животными» провели сегодня, 18 сентября, для учеников специализированной школы №33.



//city.kharkov.ua

Ее провели в новом формате - детям не только рассказали о работе учреждения, дали поиграть с кошками, но также дети могли выгулять и покормить собак, поучаствовать в мастер-классе по изготовлению игрушек для домашних питомцев.

Записаться на экскурсию в Центр обращения с животными можно по тел.: (067)920-79-04, (050)786-79-55, (057)754-97-12.