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19.09.2019  12:12   

В приюте для животных начали проводить экскурсии для школьников

Первую экскурсию в новом учебном году в КП «Центр обращения с животными» провели сегодня, 18 сентября, для учеников специализированной школы №33.


//city.kharkov.ua
Ее провели в новом формате - детям не только рассказали о работе учреждения, дали поиграть с кошками, но также дети могли выгулять и покормить собак, поучаствовать в мастер-классе по изготовлению игрушек для домашних питомцев. 
 
Записаться на экскурсию в Центр обращения с животными можно по тел.:  (067)920-79-04, (050)786-79-55, (057)754-97-12.
 
Напомним, что также сейчас приют проводит конкурс детского рисунка «Они хотят домой!». Ознакомиться с условиями участия в нем можно здесь.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  приют для животных, экскурсии для школьников, харьков
 
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