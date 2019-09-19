Главная Новости Общество В Харьковском зоопарке креативно отпраздновали День смайлика (ВИДЕО)
19.09.2019  08:29   

В Харьковском зоопарке креативно отпраздновали День смайлика (ВИДЕО)

19 сентября весь мир отмечает День смайла. Желтый кружочек с двумя точками и закругленной дужкой – именно такая комбинация должна вызывать у получателя СМС улыбку или позитив.


// izvestia.kharkov.ua

Улыбка на тарелке в виде полезного обеда. Питомцы Харьковского зоопарка отметили День смайлика, наслаждаясь смайл-вкусностями из молочных, мясных и рыбных пролуктив. Свежих фруктов, меда и сухофруктов. К созданию каждой гастрономической блюда-улыбки креативные повара зоосада подошли так, чтобы учесть особенности рациона животных.
 
«Рекордсменом по поеданию вкусной улыбки стал хорек, – рассказала пресс-секретарь Харьковского зоопарка Жанна Сивуха . – Пробуя то творог, то мясо, он даже закрывал глазки от удовольствия. А вот крыланов смайлик лишь активизировал, но аппетит не вызвал. Примеру крыланов последовала сухопутная черепаха и кролик, который демонстративно положил лапу в тарелку, показывая, что это его угощение, но съест он его позже. А вот корсаки, фенеки, лисы и носуха проявили отменный аппетит».

Согласно наблюдениям экспертов, звери тоже смеются, но по-своему. Точно это делают крысы, когда играют! Однако их смех настолько тонкий и низкочастотный, что услышать его без специальных приборов просто невозможно.

«Для людей смайлик – это не просто забавная мордашка, а способ выразить эмоции и настроение, передать своеобразное сообщение. Животные же передают сообщения друг другу в большинстве случаев, метя территорию. С помощью специфических запахов они информируют других животных о том, что данная территория занята, и вход на нее чужакам запрещен. Кроме того, по таким меткам особи разных полов легко находят друг друга в брачный период», – рассказала Жанна Сивуха.

Тэги:  зоопарк, харьков
 
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