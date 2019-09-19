19.09.2019 13:30

В Первой столице проведут тренинги по грантрайтингу

Пилотный проект по грантрайтингу «Grant Management Sport Academy» стартует в эти выходные в Харькове.



//city.kharkov.ua

Первое занятие по грантрайтингу для представителей спортивных организаций состоится 21 сентября в Городском центре поддержки молодежных инициатив.

Проект реализуется с целью развития компетенции и навыков социального проектирования представителей спортивных федераций (ассоциаций) и клубов, которые желают и способны инициировать и реализовать в Харькове инвестиционные проекты в сфере спорта.

По словам организаторов, обучение рассчитано на три месяца - это 11 занятий, на которых представителей спортивных организаций обучат оформлению проектных заявок, умению сотрудничать с организациями и фондами, предоставляющими гранты для развития физической культуры и спорта.

Слушатели посетят теоретические лекции и практикумы по грантрайтингу, управлению проектами и развитию креативности. Занятия будут проводить высококвалифицированные специалисты в этой сфере.

Место проведения: «ХАБ 6/9» (пл. Свободы, 5/1, 6-й подъезд, 9-й этаж).