19.09.2019 16:33

Ольга Сумская начала в Харькове стартап

Актриса, которая регулярно участвует в социальных инициативах города, создает коллекцию одежды с харьковским дизайнером MaKha.



// city.kharkov.ua

19 сентября Харьковский городской голова Геннадий Кернес встретился с народной артисткой Украины Ольгой Сумской. В октябре актриса покажет первую коллекцию одежды, созданную вместе с харьковским дизайнером Марией Бысовой (MaKha). В показе примут участие модели инклюзивного агентства и plus size.

Ольга Сумская высоко оценила участие мэрии в создании креативной среды. «Kharkiv Fashion 2019», ведущей которого она является, выполняет обучающие функции для тех, кто хочет работать в отрасли моды и легкой промышленности.

«Я поражена теми изменениями, которые происходят в Харькове. Саржин яр, сад Шевченко и многие другие места создают впечатление ренессанса, развития многомиллионного города. Что касается «Kharkiv Fashion», я уже давно стала сторонником этого праздника моды и я рада, что именно там я буду представлять свою первую коллекцию», - сказала актриса.

По словам Геннадия Кернеса, городской совет поддерживает финансово и организационно все инициативы по развитию локальной индустрии, особенно с социальной составляющей.



«Мы хотим создать пространство, в котором бизнес наконец-то понимает, насколько правильно, а в дальнейшем и выгодно, вкладывать ресурс в развитие харьковских талантов, подготовку профессиональных кадров», - отметил он.