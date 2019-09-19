Главная Новости Общество Ольга Сумская начала в Харькове стартап
19.09.2019  16:33   

Ольга Сумская начала в Харькове стартап

Актриса, которая регулярно участвует в социальных инициативах города, создает коллекцию одежды с харьковским дизайнером MaKha.


// city.kharkov.ua

19 сентября Харьковский городской голова Геннадий Кернес встретился с народной артисткой Украины Ольгой Сумской. В октябре актриса покажет первую коллекцию одежды, созданную вместе с харьковским дизайнером Марией Бысовой (MaKha). В показе примут участие модели инклюзивного агентства и plus size.

Ольга Сумская высоко оценила участие мэрии в создании креативной среды. «Kharkiv Fashion 2019», ведущей которого она является, выполняет обучающие функции для тех, кто хочет работать в отрасли моды и легкой промышленности.

«Я поражена теми изменениями, которые происходят в Харькове. Саржин яр, сад Шевченко и многие другие места создают впечатление ренессанса, развития многомиллионного города. Что касается «Kharkiv Fashion», я уже давно стала сторонником этого праздника моды и я рада, что именно там я буду представлять свою первую коллекцию», - сказала актриса.

По словам Геннадия Кернеса, городской совет поддерживает финансово и организационно все инициативы по развитию локальной индустрии, особенно с социальной составляющей.

«Мы хотим создать пространство, в котором бизнес наконец-то понимает, насколько правильно, а в дальнейшем и выгодно, вкладывать ресурс в развитие харьковских талантов, подготовку профессиональных кадров», - отметил он.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  стартап, мода, ольга сумская, харьков, кернес
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.05 Общество Харьковчанам предлагают разработать дизайн нового стартап-центра 18.02 Общество В Харькове будет создан центр для реализации стартапов 13.02 Общество Start up Kharkiv: Харьковчан приглашают принять участие в написании стратегии развития стартапов
 
 

Видео

Обрано міру запобіжного заходу трьом чоловікам, які напали на поліцейських. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 