20.09.2019 17:12

В Харькове учредили премии в области права

Вручение премий «За выдающийся вклад в сфере частного права» и «За выдающийся вклад в области публичного права» состоится в рамках открытия III Харьковского международного юридического форума.



//city.kharkov.ua

Церемония награждения пройдет 24 сентября во Дворце студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого (ул. Пушкинская, 88).

Как отмечают основатели премий, награда является признанием активной и плодотворной работы для популяризации юридического образования и науки. Их цель - содействие развитию науки частного и публичного права, поощрения активной популяризации наиболее актуальных направлений правовых исследований и эффективной популяризации юридической науки и образования в Украине.

Напомним, III Харьковский международный юридический форум пройдет в Харькове с 24 по 28 сентября. Начало мероприятия – в 10:00.

Справка. Премии в области права были учреждены в 2019 году организационным комитетом III Харьковского международного юридического форума, а также ведущей адвокатской фирмой «Шкребець и партнеры» совместно с Балтийско-Украинским центром образования, исследований и инноваций. Их лауреатами могут стать преподаватели высших учебных заведений, сотрудники научных организаций, представители юридического бизнеса, госслужащие независимо от их ведомственной принадлежности, общественные деятели.