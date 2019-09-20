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20.09.2019  16:31   

Завод Южкабель набирает рабочих: в понедельник пройдет ярмарка с экскурсией

Претендентов просят приходить с паспортом и трудовой.


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23 сентября в 10.00 на улице Автогенной, 7 (ст. м. «Имени А.С. Масельского» или остановка трамвая №23, 26 «Автогенная») предприятие проведет профессиографическую экскурсию и мини-ярмарку вакансий.

Завод набирает рабочих на следующие профессии:
– монтер пути;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
– грузчик;
– слесарь-ремонтник;
– монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций;
– водитель автотранспортных средств (кат. "С", "Е", автомобиль «ЗИЛ»);
– наладчик технологического оборудования (электронная техника);
– оператор котельной;
– изолировщик проводов (мужчины) без опыта работы.

Участникам при себе иметь паспорт, трудовую книжку.

Источник:   Центр службы занятости
 Тэги:  ярмарка вакансий, харьков
 
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