20.09.2019 16:31

Завод Южкабель набирает рабочих: в понедельник пройдет ярмарка с экскурсией

Претендентов просят приходить с паспортом и трудовой.



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23 сентября в 10.00 на улице Автогенной, 7 (ст. м. «Имени А.С. Масельского» или остановка трамвая №23, 26 «Автогенная») предприятие проведет профессиографическую экскурсию и мини-ярмарку вакансий.

Завод набирает рабочих на следующие профессии:

– монтер пути;

– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

– грузчик;

– слесарь-ремонтник;

– монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций;

– водитель автотранспортных средств (кат. "С", "Е", автомобиль «ЗИЛ»);

– наладчик технологического оборудования (электронная техника);

– оператор котельной;

– изолировщик проводов (мужчины) без опыта работы.

Участникам при себе иметь паспорт, трудовую книжку.