Завод Южкабель набирает рабочих: в понедельник пройдет ярмарка с экскурсией

Претендентов просят приходить с паспортом и трудовой.
23 сентября в 10.00 на улице Автогенной, 7 (ст. м. «Имени А.С. Масельского» или остановка трамвая №23, 26 «Автогенная») предприятие проведет профессиографическую экскурсию и мини-ярмарку вакансий.
Завод набирает рабочих на следующие профессии:
– монтер пути;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
– грузчик;
– слесарь-ремонтник;
– монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций;
– водитель автотранспортных средств (кат. "С", "Е", автомобиль «ЗИЛ»);
– наладчик технологического оборудования (электронная техника);
– оператор котельной;
– изолировщик проводов (мужчины) без опыта работы.
Участникам при себе иметь паспорт, трудовую книжку.
Правильно расставляйте приоритеты: велик риск потратить чересчур много энергии на достижение одной цели, когда другие дела не останется ни сил, ни желания.
Пятница начнется ясной погодой, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Ночью без осадков, порывы ветра 15-20 м/с. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Сегодня рекрутеры, они же хедхантеры, они же агенты по найму, они же менеджеры по подбору персонала отмечают профессиональный праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: