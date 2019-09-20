20.09.2019 17:02

Завод «Электромашина» отметил 150-летний юбилей

Праздничный концерт, посвященный 150-летию АО «Электромашина», состоялся сегодня, 20 сентября, во Дворце культуры железнодорожников.



// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие секретарь Харьковского городского совета Александр Новак, руководители, работники и ветераны предприятия.

Как рассказал председатель наблюдательного совета АО «Электромашина» Валерий Бочаров, в 1869 году завод начинался как Харьковские главные железнодорожные, паровозные и вагонные мастерские, а сегодня он выпускает электрические машины, электродвигатели и электрогенераторы, которые поставляются во многие страны мира.



«На всем протяжении истории предприятия главным фактором его успеха были люди, коллектив. В настоящее время у нас трудятся 140 человек. Очень многие наши сотрудники прочно связали свою жизнь с заводом, который стал дня них вторым домом. Юбилей мы встречаем с достойными показателями: увеличиваются объемы производства, технического перевооружения, улучшаются социальные условия труда», - отметил Валерий Бочаров.



В свою очередь Александр Новак поздравил коллектив предприятия от имени руководства города.



«Сегодняшний праздник - это юбилей, очертивший собой целую эпоху поколений, которые создавали завод, работали и продолжают на нем работать. Мы благодарим вас за труд, за вклад в социально-экономическое развитие Харькова. Руководство города оказывало и будет оказывать поддержку в ваших делах и планах. Мы будем создавать все условия, которые необходимы для работы предприятия и комфортного проживания его работников в Харькове. Пусть этот юбилей станет стартом в реализации ваших дальнейших проектов», - отметил Александр Новак.



Он вручил трудовому коллективу завода в лице генерального директора АО «Электромашина» Вячеслава Чаицкого Почетную грамоту Харьковского городского совета, а лучшим его работникам - почетные грамоты исполкома Харьковского городского совета и Благодарности городского головы.



Для всех гостей мероприятия состоялся праздничный концерт при участии танцевальных и вокальных коллективов.