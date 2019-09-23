23.09.2019 10:29

В центре Харькова пройдет ярмарка вакансий

Ярмарка вакансий «Dream Job» состоится 28 сентября на пл. Конституции.



// city.kharkov.ua

На мероприятии будет возможность ознакомиться с 50-ю профессиями четырех сфер деятельности: IT и digital, государственного сектора, промышленного производства и сферы услуг. Специалисты по подбору персонала проведут мастер-классы, объяснят, как правильно составлять резюме и покажут самые распространенные ошибки. Все желающие смогут пообщаться с работодателями.

Также в ярмарке примут участие представители Харьковского городского центра занятости, научного центра «Science Park Synergy», одного из брендинговых агентств, школы английского языка. Они помогут участникам ярмарки определиться, в какой сфере им можно себя реализовать, как оценить свою креативность, знания иностранного языка, продемонстрируют современные методы обучения.



На мероприятии будет представлена ​​карта профессий, которая соответствует уровню знаний, пройдет развлекательная программа, будет работать фудкорт.



Время проведния ярмарки - с 12:00 до 18:00.



Отметим, что мероприятие пройдет при поддержке Молодежного совета при Харьковском городском голове.