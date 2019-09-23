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23.09.2019  10:29   

В центре Харькова пройдет ярмарка вакансий

Ярмарка вакансий «Dream Job» состоится 28 сентября на пл. Конституции.


// city.kharkov.ua

На мероприятии будет возможность ознакомиться с 50-ю профессиями четырех сфер деятельности: IT и digital, государственного сектора, промышленного производства и сферы услуг. Специалисты по подбору персонала проведут мастер-классы, объяснят, как правильно составлять резюме и покажут самые распространенные ошибки. Все желающие смогут пообщаться с работодателями.

Также в ярмарке примут участие представители Харьковского городского центра занятости, научного центра «Science Park Synergy», одного из брендинговых агентств, школы английского языка. Они помогут участникам ярмарки определиться, в какой сфере им можно себя реализовать, как оценить свою креативность, знания иностранного языка, продемонстрируют современные методы обучения.

На мероприятии будет представлена ​​карта профессий, которая соответствует уровню знаний, пройдет  развлекательная программа, будет работать фудкорт.

Время проведния ярмарки - с 12:00 до 18:00.

Отметим, что мероприятие пройдет при поддержке Молодежного совета при Харьковском городском голове.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ярмарка вакансий, харьков
 
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