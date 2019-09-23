В центре Харькова пройдет ярмарка вакансий

Ярмарка вакансий «Dream Job» состоится 28 сентября на пл. Конституции.
На мероприятии будет возможность ознакомиться с 50-ю профессиями четырех сфер деятельности: IT и digital, государственного сектора, промышленного производства и сферы услуг. Специалисты по подбору персонала проведут мастер-классы, объяснят, как правильно составлять резюме и покажут самые распространенные ошибки. Все желающие смогут пообщаться с работодателями.
Также в ярмарке примут участие представители Харьковского городского центра занятости, научного центра «Science Park Synergy», одного из брендинговых агентств, школы английского языка. Они помогут участникам ярмарки определиться, в какой сфере им можно себя реализовать, как оценить свою креативность, знания иностранного языка, продемонстрируют современные методы обучения.
На мероприятии будет представлена карта профессий, которая соответствует уровню знаний, пройдет развлекательная программа, будет работать фудкорт.
Время проведния ярмарки - с 12:00 до 18:00.
Отметим, что мероприятие пройдет при поддержке Молодежного совета при Харьковском городском голове.
День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-3°.
Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.
влажн.:
давл.:
ветер: