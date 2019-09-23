23.09.2019 12:41

В Индустриальном районе прошел праздник ко Всемирному дню мира

Праздничное мероприятие «Украина - это я, Украина - это ты», посвященное Всемирному дню мира, прошло 21 сентября в парке «Зеленый гай» Индустриального района.



://city.kharkov.ua

В нем приняли участие руководители Администрации Индустриального района, школьники и жители района.



В ходе мероприятия школьники презентовали работу отрядов «Юных миротворцев». Также учащихся района приняли в ряды кандидатов в юные миротворцы в рамках всеукраинских проектов «Юный миротворец» и «Школа мира».



Кроме того, гости праздника приняли участие в высадке деревьев на Аллее мира, а школьники также посетили мастерскую по изготовлению патриотических сувениров и поучаствовали в конкурсе рисунков на асфальте «Разноцветный мир».



Для всех собравшихся состоялся концерт с участием творческих коллективов района и прошли показательные выступления воспитанников секции по борьбе самбо ДЮСШ №11 и секции по тхэквондо ДДЮТ «Исток».



Праздник прошел по инициативе КП «Объединение парков культуры и отдыха Харькова» и при поддержке Администрации Индустриального района.