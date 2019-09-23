23.09.2019 16:20

Ключ от Харькова разыграют на туристической квесте

Экскурсионный квест «Ключи от Харькова» презентуют жителям и гостям города 26 сентября в рамках празднования Дня туризма в Украине.



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Об этом 23 сентября в пресс-центре Харьковского городского совета сообщила заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская.



По ее словам, по случаю Дня туризма в Украине харьковские гиды подготовили для горожан и гостей города восемь интересных тематический экскурсий, большая часть из которых будет презентована впервые. Среди них – экскурсия по саду им. Шевченко и его памятникам, а также квест по интересным местам города.



«Это экскурсия-интрига, потому что до последнего момента никто, кроме гида, не будет знать маршрут. И каждое новое задание будет выводить участников на новый интересный маршрут, в конце которого мы узнаем, где находятся ключи от Харькова. Это будет очень интересная экскурсия, которая в дальнейшем будет проводиться Городским туристическим информационным центром регулярно», - отметила Юлия Згурская.



Первая экскурсия состоится 26 сентября, начало - в 17:00. Место встречи участников – у памятника Василию Каразину (главный корпус ХНУ им. В.Н. Каразина, пл. Свободы, 4).



Кроме того, по словам Юлии Згурской, в этот день харьковчане смогут посетить еще ряд экскурсий. Среди них - историческая, где гиды расскажут о тайнах старого Харькова, творческая - где участники смогут ознакомиться с творческим наследием города по маршруту «Харьков творческий: от Репина до Гамлета», можно будет заглянуть в подземную жизнь города на экскурсии «Легенды харьковского подземелья». Также горожанам презентуют экскурсию о Харькове интернациональном, посвященную выдающимся личностям разных национальностей, которые внесли свой вклад в развитие города и его внешний облик (в частности, поляки, немцы, французы).

Экскурсии пройдут 25 и 26 сентября. Участие в них бесплатное. При этом обязательным условием является регистрация.



Ознакомиться с более подробной информацией о месте и времени проведения экскурсий, а также зарегистрироваться на участие в них можно здесь.



Отметим, День туризма отмечается в Украине ежегодно 27 сентября.