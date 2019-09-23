Главная Новости Общество Обновленный дрес-костюм в харьковской колонии сезона Осень-2019 (ФОТО)
23.09.2019  17:20   

Обновленный дрес-костюм в харьковской колонии сезона Осень-2019 (ФОТО)

В Холодногорской исправительной колонии (№18) приобретено специальную одежду кинологической службы.


// facebook

19 сентября 2019 в государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№18)» приобретено специальную одежду для кинологической службы.

Проведено практическое занятие с использованием нового дресс-костюма по несению службы на рабочем посту сторожевого пса.

Старший инспектор-кинолог отработала приемы «задержание беглеца», «прекращение нежелательных действий», «вызов голоса».

Все задания, которые ставились целью занятия были отработаны в полном объеме.

Исполняющий обязанности начальника учреждения подполковник внутренней службы Денис Корсаков отметил, что создание условий для проведения практических занятий кинологической службы существенно повышает уровень подготовки инспекторов-кинологов и служебных собак.

 

Источник:   Северо восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  костюм, травля, харьков, колония, собака, охрана
 
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