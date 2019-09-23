Обновленный дрес-костюм в харьковской колонии сезона Осень-2019 (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 23 сентября День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.

Ночью – заморозки: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 24 сентября Ночью в воздухе ожидаются сильные заморозки 0–5°С. Ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.