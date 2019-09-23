Обновленный дрес-костюм в харьковской колонии сезона Осень-2019 (ФОТО)

В Холодногорской исправительной колонии (№18) приобретено специальную одежду кинологической службы.
19 сентября 2019 в государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№18)» приобретено специальную одежду для кинологической службы.
Проведено практическое занятие с использованием нового дресс-костюма по несению службы на рабочем посту сторожевого пса.
Старший инспектор-кинолог отработала приемы «задержание беглеца», «прекращение нежелательных действий», «вызов голоса».
Все задания, которые ставились целью занятия были отработаны в полном объеме.
Исполняющий обязанности начальника учреждения подполковник внутренней службы Денис Корсаков отметил, что создание условий для проведения практических занятий кинологической службы существенно повышает уровень подготовки инспекторов-кинологов и служебных собак.
День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Ночью в воздухе ожидаются сильные заморозки 0–5°С. Ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.
влажн.:
давл.:
ветер: