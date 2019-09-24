24.09.2019 13:16

В среду в Харькове откроется форум по вопросам инклюзии

Восточный форум по вопросам инклюзии для усиления социального единства, культуры мира и справедливости состоится 25-26 сентября в Харькове.



//city.kharkov.ua

Цель мероприятия – привлечь внимание общества к потребностям людей с инвалидностью, в частности к тем, которые находятся в более трудном положении в условиях конфликта на Востоке Украины, а также сформировать толерантное отношение к проблеме инклюзии. Участники форума смогут обменяться опытом и наметить планы сотрудничества с экспертами, чтобы совместными усилиями способствовать более быстрым позитивным изменениям в Донецкой и Луганской областях.

В форуме примут участие представители органов власти и общественных организаций Донецкой, Луганской, Одесской областей и города Харькова.

25 сентября участники форума из других городов посетят социальные учреждения Харькова, в том числе «Социальный отель», детский хоспис, социальный центр «Семья», Харьковскую специализированную школу №124, ознакомятся с работой «Инватакси», Регионального центра услуг и др.

26 сентября пройдет форум, на котором будут обсуждаться проблемы в сфере инклюзии, в частности, вопросы защиты прав людей с инвалидностью, внедрения инновационных техник работы с детьми в реабилитационных и образовательных учреждениях и пр.

Также в ходе мероприятия будет работать выставка «Инклюзия во всех сферах жизни. Инклюзивные инновационные технологии и их внедрение в современную жизнь», на которой будут представлены творческие работы людей с инвалидностью из Краматорска, Северодонецка и Харькова.

В открытии форума примет участие заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

Форум состоится 26 сентября, начало - в 10:00.

Место проведения: гостиница «Харьков Палас» (пр. Независимости, 2).

Организаторы мероприятия - Харьковский городской совет, Департаменты социальной защиты населения Донецкой и Луганской ОГА, Государственное реабилитационное учреждение «Центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Донбасс», Луганская областная Ассоциация организаций людей с инвалидностью, Донецкая областная организация инвалидов ВОИ СОИУ и Программа ООН по восстановлению и развитию мира.