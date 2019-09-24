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24.09.2019  11:41   

Умер известный харьковский ученый-педагог

21 сентября на 61-м году ушел из жизни первый проректор Украинской инженерно-педагогической академии Анатолий Тарасюк.


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Об этом сообщили в вузе.

Бывший выпускник академии, Тарасюк прошел путь от преподавателя до первого проректора, стал доктором наук и профессором, известным специалистом в сфере образования страны.

При его непосредственном участии претворялись в жизнь все планы по развитию академии за последние 15 лет, - сообщили в академии.

Источник:   Инженерно-педагогическая академия
 Тэги:  преподаватель, харьков, проректор
 
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