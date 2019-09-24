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24.09.2019  13:31   

Анонсированный Геннадием Кернесом чат-бот по борьбе с интернет-торговлей наркотиками стал приносить весомые результаты

Разработанный в Харькове чат-бот менее чем за неделю помог заблокировать 8 «нарко-магазинов»


://t.me/stopdrugsbot

Через свою станицу мэр Харькова обратился к небезразличным горожанам. «Это чат-бот в Телеграме для блокировки магазинов с наркотой. Мы создали его вместе с полицией. Чем больше живых пользователей пожалуется на канал дилеров, тем быстрее его закроют. Сюда же можно писать адреса со стен и заборов.

Присоединяйтесь, это важное общее дело. Сделаем Харьков чистым » - говорится в сообщении.

Программу создали специалисты ХНУВД. Она позволяет жаловаться на Telegram-аккаунты, с помощью которых продают наркотики.

 

О первых итогах работы чат-бота «СтопНаркотик» сообщил один из инициаторов его создания, декан факультета киберполиции Харьковского национального университета внутренних дел Вячеслав Марков: «Чат-бот« СтопНаркотик »уже помог заблокировать восемь адресов« наркокрамниць »в Telegram».

Марков также добавил скриншот статистике чат-бота. Отмечается, что пользователи уже прислали 237 адрес: 137 из них - в Telegram, 21 - на веб-сайтах.

Всего в базе 181 адрес «нарко-магазинов» в Telegram. Восемь из них уже заблокировали.

По данным на 23 сентября, в чат-боте 3314 пользователей, 698 из них пожелали регулярно помогать с блокировкой.

Чат бот «Стопнаркотик» презентовали в Харькове на прошлой неделе.

«Разработанная программа, где прописаны алгоритмы, позволяющие работать с наркоадресамы, их архивировать, систематизировать и анализировать, что необходимо для работы с ними правоохранительных органов», - рассказал тогда Вячеслав Марков.

Он добавил, что 90% продаж наркотических веществ осуществляется именно через Telegram.

Как пояснил старший преподаватель кафедры информационных технологий и кибербезопасности ХНУВС Алексей Рвачев , благодаря чат-бота любой пользователь может пожаловаться на аккаунт, с которого поступают сообщения о продаже наркотиков. Информация передается анонимно.

«Пользователи сети могут зарегистрироваться в этой программе в качестве активистов. После чего бот отправляет вам наркоадресы, на которые уже пожаловались другие пользователи, чтобы вы также их отметили и помогли таким образом заблокировать. Также в программе есть кнопка «Добавить магазин», нажав которую, можно пожаловаться на другой интернет-ресурс, где распространяются наркотики », - отметил Рвачев.

По данным полиции, в этом году в Украине зафиксировали 255 фактов продажи наркотиков через интернет. К ответственности привлекли 93 наркодилеров.

 

Источник:   Медиапорт
 Тэги:  торговля, интернет, харьков, чат, бот, борьба
 
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