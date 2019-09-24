24.09.2019 13:44

Почетные юридические премии: определились первые лауреаты

На открытии III Харьковского международного юридического форума состоялось вручение двух новых премий: «За выдающийся вклад в сфере частного права» и «За выдающийся вклад в области публичного права».



//city.kharkov.ua

Премии основаны организационным комитетом форума совместно с Балтийско-Украинским центром образования, исследований и инноваций и адвокатской фирмой «Шкребец и партнеры» в 2019 году с целью поддержки молодых ученых, инноваций в юридическом образовании и достижений в юридической науке.

Премия «За выдающийся вклад в области публичного права» присуждена директору Центра верховенства права и религии, доценту кафедры теории и философии права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Дмитрию Вовку за проведение фундаментальных исследований в области религии и права, организацию научных мероприятий международного уровня, публикацию в ведущих мировых издательствах монографий юридического направления.

Премию «За выдающиеся достижения в сфере частного права» получил Виргиниюс Бите, директор Института частного права Университета Миколаса Ромериса (Литва), за создание совместной магистерской программы трех дипломов «Европейское и международное предпринимательское право», внедрение инновационных курсов и публикацию монографических исследований по проблемам реформирования корпоративного права в условиях цифровой экономики.

Награды вручили ректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Василий Таций, директор Балтийско-Украинского центра образования, исследований и инноваций Тома Бирмонтиене и управляющий партнер адвокатской фирмы «Шкребец и партнеры» Евгений Шкребец.