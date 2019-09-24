Мобильный центр профориентации приедет на Героев Сталинграда

25 сентября с 10.00 до 16.00 возле аптеки «Семейная» по проспекту Героев Сталинграда, 1а/1 будет работать Мобильный центр профориентации.
Харьковчанам презентуют услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости и преимущества военной службы по контракту.
Посетители смогут получить консультации специалистов о порядке регистрации в центре занятости и социальной защиты от безработицы, по правовым аспектам трудоустройства, обучения и тому подобное.
Харьковский метрополитен: по Красной линии прекращено движение (ФОТО, Обновлено)
Сегодня звезды подсказывают, что простой путь лучше сложного, а синица в руках – не так уж плохо. Избегайте резкости в общении, она может свести на нет все ваши начинания.
Середина недели выдастся солнечной, ночью и утром слабый туман. Ночью сильные заморозки до 5 градусов. Без осадков, очень высокая пожарная опасность.
Ежегодно 24 сентября отмечается не совсем обычный праздник – Международный день караванщика.
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давл.:
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