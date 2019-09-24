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24.09.2019  17:30   

Мобильный центр профориентации приедет на Героев Сталинграда

25 сентября с 10.00 до 16.00 возле аптеки «Семейная» по проспекту Героев Сталинграда, 1а/1 будет работать Мобильный центр профориентации.


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Харьковчанам презентуют услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости и преимущества военной службы по контракту.

Посетители смогут получить консультации специалистов о порядке регистрации в центре занятости и социальной защиты от безработицы, по правовым аспектам трудоустройства, обучения и тому подобное.

Источник:   Центр службы занятости
 Тэги:  профориентация, центр занятости, харьков
 
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